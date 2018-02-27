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«Смотрю: пять штук волков стоят на дороге». Из-за морозов дикие животные начали ближе подходить к домам людей

27 февраля 2018 17:57
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Новости Беларуси. 30-градусные морозы пришли в Беларусь. Минувшей ночью до такой отметки опустились столбики термометров в Кличеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Смотрю: пять штук волков стоят на дороге». Из-за морозов дикие животные начали ближе подходить к домам людей-1

  

А вот жители дерневни Мерзляково под Витебском уверяют, что -30ºС у них было еще в конце прошлой недели. Как сказываются холода на быте людей в северном регионе? Ответ в репортаже Анастасии Бут.  

«Смотрю: пять штук волков стоят на дороге». Из-за морозов дикие животные начали ближе подходить к домам людей-4

  

Разговор в Skype:  
Здравствуй, дедушка Мороз! – Здравствуй, внученька. Как твои дела?  

«Смотрю: пять штук волков стоят на дороге». Из-за морозов дикие животные начали ближе подходить к домам людей-7

  

Дедушка Сергей по фамилии Мороз тает только тогда, когда общается с любимыми внучками. На работе же начальник участка ЖКХ крепок и суров.  

«Смотрю: пять штук волков стоят на дороге». Из-за морозов дикие животные начали ближе подходить к домам людей-10

  

Сергей Мороз, житель деревни Крынки:  
Если начинают что-то не выполнять, какие-то задания, я тоже говорю: «Ребята, я вам повторяю, что мороз и в Африке мороз. Это надо делать».  

«Смотрю: пять штук волков стоят на дороге». Из-за морозов дикие животные начали ближе подходить к домам людей-13

  

С морозами, но уже природными, минувшей ночью в Глубокском районе столкнулась семья из Германии. В машине замерзло дизельное топливо. На помощь прибыли сотрудники МЧС (подробнее здесь).  

«Смотрю: пять штук волков стоят на дороге». Из-за морозов дикие животные начали ближе подходить к домам людей-16

  

А вот конь Орлик как средство передвижения работает без перебоев.  

«Смотрю: пять штук волков стоят на дороге». Из-за морозов дикие животные начали ближе подходить к домам людей-19

  

Андрей Мосолович, житель деревни Мерзляково:
В деревне самый надежный транспорт – это лошадь. Куда надо съездить: в лес за дровами, детей завести в школу, когда автобуса нету.  

«Смотрю: пять штук волков стоят на дороге». Из-за морозов дикие животные начали ближе подходить к домам людей-22

  

В деревне с поистине зимним названием Мерзляково живет без малого сотня человек. Чтобы не замерзнуть – а здесь на этой неделе минус 30 – топят печки. И чистят дорожки во дворах, чтобы согреться. 

«Смотрю: пять штук волков стоят на дороге». Из-за морозов дикие животные начали ближе подходить к домам людей-25

  

Старожил Иван Константинов рассказывает: деревенский быт непростой, но все равно приносит удовольствие. Дрова есть, автолавка приезжает вовремя. Вот только непрошенные гости зимой подкрадываются все ближе.  

«Смотрю: пять штук волков стоят на дороге». Из-за морозов дикие животные начали ближе подходить к домам людей-28

  

Иван Константинов, житель деревни Мерзляково:  
Смотрю в окно: лось стоит. Без рог. Лосиха, значит. Чего ж собачка сюда брешет? Смотрю: пять штук волков стоят на дороге.  

«Смотрю: пять штук волков стоят на дороге». Из-за морозов дикие животные начали ближе подходить к домам людей-31

  

Температурный рекорд сегодня побит в Могилевской области. В Кличеве минувшей ночью столбики термометров опустились до -30,4ºС (подробнее здесь). Синоптики говорят, что морозы, хоть и не такие трескучие, продержатся до 8 марта. А ведь всего через день к нам придет весна, пусть даже пока только календарная.  

«Смотрю: пять штук волков стоят на дороге». Из-за морозов дикие животные начали ближе подходить к домам людей-34

  

Анастасия Бут, СТВ: 
А это значит, что пора задуматься об отпуске. И не обязательно для этого уезжать за границу: свои сфинксы и пирамиды есть и в Беларуси. Остается только дождаться стабильного плюса. 

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт # Анастасия Бут # Сергей Мороз # Андрей Мосолович # Иван Константинов

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