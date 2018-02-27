«Я не живу по стандартам»: как бодибилдер мясными и овощными букетами занялась

Сильная женщина – в прямом смысле этого слова. Фитнесс-тренер, модель и бодибилдер Виктория Свит вот уже 7 лет идёт по железно-спортивному пути. Обидное замечание по поводу веса когда-то приняла как вызов и решила создать тело мечты. Хотя оно и отличается от канонов красоты.



Виктория Свит, фитнесс-тренер, модель, бодибилдер:

Сложился стереотип, что женщина должна быть хрупкой, тоненькой. Но я всегда говорю, что, сколько людей, столько и мнений. Мы живём в современном продвинутом мире, каждый сам решает для себя, как ему выглядеть и каким быть.

Не нравится что-то в себе? Переделывай!

Вика уверена, что важно чувствовать себя счастливой и красивой. И ради этого можно подружиться с тренажёрным залом и обратиться к пластической хирургии. Потому что если сама себя не полюбишь, то кто же?

Виктория Свит:

Я не живу по стандартам, как все люди. В определённое время выйти замуж, родить детей, и всё – борщи варить. У меня другая жизнь, я хорошо себя чувствую, я кайфую. И считаю, что, в первую очередь, надо быть в гармонии с собой. Если тебе хорошо – это гораздо важнее.

Женственность, упорство и трудолюбие в любом деле.



По мнению Виктории, это – три кита современной женской натуры. Если покорять мир, то с уложенными волосами, красивым маникюром и желанием работать.

Жалеть себя – это не про Вику.

Не даст она лениться и подопечным.



Хороший тренер – это пример и мотивация. А ещё – пунктуальный человек, который помогает не только быть подтянутым, но и гармонично себя чувствовать.

Виктория Свит:

Они меня любят очень, как и я их. Они относятся ко мне с теплотой, с душой, считаю, это очень важно – давать не только результат в зале, но ещё хорошее отношение, чтобы было уважение и понимание между друг другом. Потому что мир очень серый, и негатива извне хватает. А я хочу, чтобы ко мне шли с улыбкой.

Мария тренируется у Вики вот уже два года. И не жалеет ни сил, ни времени, потому что видит результаты, о которых так мечтала.



Белоруска:

В плане тренировок она – строгая. То есть, она смотрит, чтобы ты правильно всё делала. Главное – техника. Необязательно брать большие веса, как некоторые стараются. И тренеры некоторые советуют взять больше веса и будет больше результат.

Но для Вики важна техника.

В плане общения, как подруга, как человек – она очень весёлая, открытая.

За железным характером – неожиданно тонкая душа. Девушка остро чувствует красоту, любит хорошую литературу и романтичные ухаживания.

И её жизнь совсем не ограничивается рамками тренажёрного зала.

Виктория Свит:

Помимо этого я занялась ещё бизнесом. Это – букеты из фруктов, овощей, конфет, мясные букеты и будут ещё фитнесс-букеты.



Мне нравится радовать людей, чтобы они не только восхищались мной, как человеком, который хорошо выглядит, но и как человеком, который, помимо зала, может заниматься ещё чем-то и дарить радость людям.