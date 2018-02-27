«Пить не надо. Можно, но на все норма есть». Правила долголетия от 100-летнего Антона Дащинского из Беларуси

Новости Беларуси. Все только начинается для Антона Дащинского – жителя села Рогатка Борисовского района. Во всяком случае, так считает сам дедушка, который перешагнул вековой рубеж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Все только начинается для Антона Дащинского – жителя села Рогатка Борисовского района. Во всяком случае, так считает сам дедушка, который перешагнул вековой рубеж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
И уточняет: ему 100 лет и 7 месяцев. Компанию долгожителю уже как 70 лет составляет его жена Ольга Ивановна. Ветерана Великой Отечественной торжественно поздравили по случаю празднования 100-летия Вооруженных Сил.
Кира Карлович о веке жизни в сюжете.