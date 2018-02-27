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«Пить не надо. Можно, но на все норма есть». Правила долголетия от 100-летнего Антона Дащинского из Беларуси

27 февраля 2018 15:49
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Новости Беларуси. Все только начинается для Антона Дащинского – жителя села Рогатка Борисовского района. Во всяком случае, так считает сам дедушка, который перешагнул вековой рубеж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Пить не надо. Можно, но на все норма есть». Правила долголетия от 100-летнего Антона Дащинского из Беларуси-1

  

И уточняет: ему 100 лет и 7 месяцев. Компанию долгожителю уже как 70 лет составляет его жена Ольга Ивановна. Ветерана Великой Отечественной торжественно поздравили по случаю празднования 100-летия Вооруженных Сил.  

«Пить не надо. Можно, но на все норма есть». Правила долголетия от 100-летнего Антона Дащинского из Беларуси-4

  

Кира Карлович о веке жизни в сюжете.  

# общество # Долгожители Беларуси # Фотофакт # Антон Дащинский

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