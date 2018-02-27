«Если изменяется поведение и, особенно, настроение»: как распознать Интернет-зависимость у ребёнка

В современном мире ребенок пяти лет уже свободно играет в онлайн-игры, в десять чатится в социальных сетях и самостоятельно находит информацию. Но маленькие любопытные исследователи в виртуальности так же беззащитны, как и в реале. Интернет-площадка для малышей таит в себе много нового и полезного, но, в тоже время, опасного.

Александра Коляда, психолог:

Основные опасности связаны с нежелательным контентом. Что такое нежелательный контент? Это та информация, которая не подходит ребёнку по его возрасту и развитию. То есть, насилие, жестокость, пропаганда, булимия, анорексия, разжигание расовой ненависти. То есть, в реальной жизни ребенок с ней контактирует незначительно, он ограждён от этой информации, а в Интернете её сколько хочешь. Так же есть опасности, связанные с общением, так называемый кибербуллинг. Это – травля в сети.

Интернет поглотил современных детей без остатка. Представить свою жизнь в режиме «оффлайн» многим почти невозможно.



Дети:

Больше провожу времени в Интернете, в социальных сетях.

Я общаюсь с друзьями в социальных сетях часто. Я провожу много времени за компьютером, иногда доклады печатаю, иногда захожу ВК, у меня там много друзей. Так же я снимаю видео для Уoutube и монтирую их на компьютере. Быть на страже Интернет-активности ребёнка очень важно.

Дети ранимы, впечатлительны и легко поддаются чужому влиянию. А чтобы уберечь ребёнка от вредного воздействия Интернета нужно всего лишь общаться с ним, быть в курсе того, чем он занимается в виртуальной реальности.

Александра Коляда:

Это, в первую очередь, должны быть доверительные отношения с ребёнком. Но и контролировать тоже надо. Вы обязательно должны быть в курсе, какие страницы посещает ваш ребёнок. Вы должны с ним разговаривать. Вы должны постоянно спрашивать, что он там читает, что делает. Если он сталкивается с этим незаконным контентом, который не подходит ему по развитию, он должен с вами советоваться. Надо приучить ребёнка к тому, что не всё, что выложено в Интернете – правда. Вам могут помочь программы родительского контроля.

Также в браузере надо проверять страницы, на которые ходит ваш ребёнок.

Не нужно быть специалистом, чтобы выявить у своего ребенка Интернет-зависимость. Внимательность родителей – основное правило в предупреждении негативного влияния сети на детей.

Александра Коляда:

К сожалению, Интернет-зависимость – это явление сейчас достаточно распространённое. Первое, что должно насторожить, если ваш ребёнок просто не отходит от компьютера или смартфона.

Если он бесконечно проверяет свои аккаунты, сообщения. Если увеличивается время нахождения в Сети, увеличивается количество денег, которое идёт на то, чтобы он там сидел. Также, если изменяется его поведение и, особенно, настроение.

Испытывая недостаток времени, родители поручают воспитание малыша гаджету и глобальной сети. А потом сталкиваются с серьёзной проблемой Интернет-зависимости. Родительские попытки вырвать своё чадо из окутывающих сетей Интернета становятся бесполезными.



Александра Коляда:

Здесь нужно не бояться обратиться к специалисту, потому что маловероятно, что родители с этим могут справиться сами. Какие специалисты этим занимаются?