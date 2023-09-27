Кочанова: мы должны донести правдивую историю до нашего общества и мирового сообщества

Новости Беларуси. Необходимо писать правдивую историю современной Беларуси из славных достижений и выдающихся имен. Таким мнением поделилась Наталья Кочанова с участниками Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. О ключевых направлениях сохранения исторической памяти сегодня, 27 сентября, говорили в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметила спикер верхней палаты парламента, страницы нашей истории уже давно превратились в информационное поле боя. Чтобы не допустить искажения фактов и уберечь белорусов от давления, применяется комплекс защитных мер. Над этим работают как на государственном уровне, так и общественные организации. На протяжении многих лет у нас бережно защищают и культивируют традиционные ценности, в то время как в ряде стран под прикрытием борьбы за права и свободы личности пропагандируют иные идеалы.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сохранение исторической памяти как основа духовного и нравственного воспитания нашего подрастающего поколения и в целом нашего общества, конечно, для нас очень важно. Наша история и сохранение истории, то, на чем базируется это, – это прежде всего правда. Сила в правде. И мы, обладая таким культурным наследием, историческим наследием, ведь наша страна имеет глубокие корни государственности, сегодня должны донести эту историю, правдивую историю до нашего общества, не только до нашего общества, но и до мирового сообщества в целом.