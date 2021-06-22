Пять дней ребята жили в полевых условиях. Конкурс «Зарница» завершается под Брестом

Новости Беларуси. 22 июня под Брестом финиширует республиканский конкурс «Зарница». В течение пяти дней ребята, а это 140 школьников в возрасте от 9 до 14 лет, жили в полевых условиях и практически по военным порядкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.