Итоги марафона «17 граней единства» проведут в Академии наук 16 сентября

В преддверии Дня народного единства Республиканское общественное объединение «Белая Русь» проводит общественно-политический марафон «17 граней единства». Акция пройдет с 18 августа по 16 сентября в 17 городах Беларуси, побывав в каждом регионе страны. Подробнее о ней нам расскажут наши гости. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заместитель председателя Гомельской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» – Наталья Мамрукова и заместитель председателя Вороновского районного исполнительного комитета Андрей Карпович. Александра Каштанова, ведущая:

Этот марафон организуется уже не первый год. Расскажите, какой он по счету?

Наталья Мамрукова, заместитель председателя Гомельской областной организации РОО «Белая Русь»:

По счету, проходит уже четвертый год. С 2022 года он стартовал по инициативе нашего руководства. Каждый год выбирается 17 городов, в которых проходит марафон. Изначально, был акцент на более крупные населенные пункты, но в этом году это более мелкие районы. Александра Каштанова:

Расскажите о программе данного мероприятия. Какие акции будут проходить в этих регионах и в маленьких городах?

Андрей Карпович, заместитель председателя Вороновского районного исполнительного комитета:

Хорошая традиция, которая была заложена в сентябре 2022 года Республиканским общественным объединением «Белая Русь» во взаимодействии с Республиканским общественным объединением «Знание». Его задумка, чтобы дойти до каждого районного центра. С прошлого года формат немного поменялся, особенно в 2025 году: 17 граней – как 17 тезисов нашего лидера. Недавно было Республиканское семинар-совещание с идеологическим активом, посыл которого, издать книгу, с изречениями нашего лидера, которая стала бы настольной книгой для каждого из нас.

Александра Каштанова:

На мероприятии гости могут выступать со своими инициативами? Впереди еще очень много встреч, поэтому наши дорогие телезрители могут прийти на эту встречу и там со своими вопросами обратиться к вам. Наталья Мамрукова:

Обязательно. Можно смотреть анонсы в средствах массовой информации, объявляющие о том, когда, в каком городе и в какое время будет проводиться этот диалог. Посмотреть темы, но основные уже выбраны: о нашем национальном лидере, о гражданском обществе, о построении гражданского общества, об истории и как ее сохранить, о современности, какие проекты для молодежи, для населения, что интересно каждому региону. Поэтому можно обратиться, прийти. И действительно люди приходят на эти диалоговые площадки и выступают с инициативами, проектами.

Александра Каштанова:

Бытовые вопросы тоже жители городков могут решить, когда из первых уст получат какую-то информацию точную и как-то объяснят свою просьбу. Уже за плечами пять городов, впереди еще 12. И какой будет итог и финал? Чего ждать тем, кто придет на эти встречи, и что дальше? Наталья Мамрукова:

Однозначно о том, что на этой встрече будет интересно. Я гарантирую, а то, что касается Гомельской области, это однозначно, потому что мы проводим наши диалоговые площадки. Третий год мы проводим их в стиле интерактива. Мы не оставляем ни на секунду без внимания наших участников которые находятся в зале. Есть модераторы, которые работают с залом. За самый интересный вопрос, за самый содержательный ответ они получают сувениры, призы от нашего общественного объединения. У них есть возможность не только пообщаться напрямую с экспертами, но и проявить свои знания об истории нашей Беларуси, в частности, о Дне народного единства. Будет интересно, итоговое мероприятие пройдет в Академии наук 16 сентября, где подведут итоги нашего такого замечательного марафона, который мы будем продолжать с новыми целями и задачами.