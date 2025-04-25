Смогут ли снова славяне жить вместе одной цивилизацией? Рассказал поэт Игорь Караулов

Григорий Азаренок, СТВ

Это наша цивилизация, нам жить вместе. Вот как это потом вылечить?

Игорь Караулов, поэт:

Это трудно, очень трудно. Но это лечится, потому что на самом деле у людей вот эта начинка идеологическая в голове у подавляющего большинства – это вполне сменный элемент. Вот им по телевизору говорят, им власти говорят что-то, потом власть сменится, в телевизоре сменятся люди. Не все, конечно, но 90 % просто будут думать по-другому. А то, что гражданская война, потому что у нас в России тоже достаточное количество людей находится, чтобы в интересах Украины совершать какие-то диверсии, собирать какие-то данные. То есть у нас есть украинские шпионы, притом это вполне, казалось бы, русские люди, но они... Три года прошло, уже три года идет война, и такие люди находятся. Ну и там, в Украине, тоже, естественно, есть люди, которые на нашей стороне, просто они сейчас не могут ничего сказать. Это угрожает их жизни.