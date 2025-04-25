Долгарева: в войне ничего прекрасного нет

Григорий Азаренок, СТВ Вы недавно вступили в поэтическую дискуссию. Очень много людей откликаются на текущие события. Появилось одно из стихотворений. Фанфарных, победных. Война прекрасна, хорошо. Это идущие вперед полки, знамена. Вы же откликнулись на это, что нет, это потеря, это боль, это ужас, это страх. Это все, что испытывает нормальный человек, когда все вокруг гремит, уничтожается, когда человека бросают в этот кипящий котел. Это ваша позиция?

Анна Долгарева, поэтесса:

Что я могу хорошего сказать про войну? Если вот буквально недавно то, что мне рассказали штурмовики, есть такое село на Покровском направлении, Петропавловка. Они заходят, там местные жители, человек 50, просто расстреляны. Их расстреляли ВСУ перед тем, как отходить. Это абсолютно непрекрасно, в этом нет ничего прекрасного. И свидетелем таких трагедий я была за эти 10 лет множество раз. Поэтому рисовать из войны какое-то явление прекрасное я не могу. Я знаю, какой подвиг и какое преодоление совершает штурмовик, вот это несколько десятков килограммов мяса и костей в бронежилете, который вообще не от всего закроет. Этот человек выходит на свинец, этот человек выходит под железный дрон, и многие из них, к сожалению, не возвращаются. В этом я тоже прекрасного ничего не вижу.