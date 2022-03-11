Изъято шесть самодельных коктейлей Молотова. СК выявил поджигателя порталов «БелТолл» в Борисовском районе

Новости Беларуси. Преступления против общественной безопасности, в том числе – акты терроризма. Следственный комитет установил поджигателя двух порталов системы сбора платы за проезд по дорогам в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его действия нанесли ущерб в 450 тысяч рублей. К совершению преступлений обвиняемый готовился целенаправленно и своими действиями – он не скрывал – хотел нанести вред государству. Делал он это по призыву различных деструктивных интернет-ресурсов. Следствием установлены и иные факты противоправной деятельности обвиняемого.

Андрей Кириллов, начальник следственного управления УСК по Минской области:

В ходе осмотра его гаража было обнаружено и изъято шесть самодельных зажигательных устройств типа «коктейль Молотова», поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. По месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты автоматные и пистолетные патроны, являющиеся боеприпасами, а также флаги и наклейки с бело-красно-белой символикой, трубка с наслоениями тетрагидроканнабинола (активное вещество, содержащееся в марихуане). Сам мужчина не отрицал принадлежность ему изъятого имущества.