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СМИ: боеприпасов Германии хватит только на несколько часов реального боя

02 декабря 2022 19:05
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Новости Германии. Разлад в немецком кабмине. Глава Минфина отказал руководителю Министерства обороны выделить деньги на закупки новых боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

СМИ: боеприпасов Германии хватит только на несколько часов реального боя-1

Как пишут в местных СМИ, для некоторых систем вооружения у Германии могут остаться боеприпасы только на несколько часов боя, если начнется война. В попытке устранить это глава оборонного ведомства написала письмо министру финансов. Однако получила отказ, так как ранее она никогда не упоминала о необходимости закупки дополнительных боеприпасов во время дебатов по бюджету.  

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# Международная политика # общество # Кристина Ламбрехт # Кристиан Линднер # Новости Германии # Фотофакт

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