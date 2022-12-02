СМИ: боеприпасов Германии хватит только на несколько часов реального боя

Новости Германии. Разлад в немецком кабмине. Глава Минфина отказал руководителю Министерства обороны выделить деньги на закупки новых боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пишут в местных СМИ, для некоторых систем вооружения у Германии могут остаться боеприпасы только на несколько часов боя, если начнется война. В попытке устранить это глава оборонного ведомства написала письмо министру финансов. Однако получила отказ, так как ранее она никогда не упоминала о необходимости закупки дополнительных боеприпасов во время дебатов по бюджету.