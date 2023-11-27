На Беларусь движется циклон «Фил». Ожидаются сильный снегопад и метель

На Беларусь с Черного моря движется циклон «Фил». На большей части территории страны ожидается усиление ветра. Его скорость может достигать 20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удар стихии придется на восточную часть Беларуси. Там ожидается сильный снегопад и метель, они продолжатся в течение всего понедельника. Циклон «Фил» движется с Черного моря и уже к вечеру настигнет центральные районы европейской части России.