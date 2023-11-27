Прямой эфир

На Беларусь движется циклон «Фил». Ожидаются сильный снегопад и метель

27 ноября 2023 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Беларусь с Черного моря движется циклон «Фил». На большей части территории страны ожидается усиление ветра. Его скорость может достигать 20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Беларусь движется циклон «Фил». Ожидаются сильный снегопад и метель-1

Удар стихии придется на восточную часть Беларуси. Там ожидается сильный снегопад и метель, они продолжатся в течение всего понедельника. Циклон «Фил» движется с Черного моря и уже к вечеру настигнет центральные районы европейской части России.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ГАИ проводит профилактическую акцию на дорогах Беларуси
27 ноября 2023 07:51

ГАИ проводит профилактическую акцию на дорогах Беларуси

Белорусские грации не знали равных на турнире в Испании. Что было самым сложным? Пообщались с гимнастками
27 ноября 2023 07:45

Белорусские грации не знали равных на турнире в Испании. Что было самым сложным? Пообщались с гимнастками

Ёлочные игрушки по мотивам картин известных художников создают в Витебске
27 ноября 2023 07:36

Ёлочные игрушки по мотивам картин известных художников создают в Витебске