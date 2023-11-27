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В Чечерске отмечают 80-летие освобождения от немецких оккупантов

27 ноября 2023 08:24
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2 года 3 месяца и 10 дней. Именно столько продолжалась оккупация Чечерского района в годы Великой Отечественной войны. Сегодня, 27 ноября, там отмечают 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чечерске отмечают 80-летие освобождения от немецких оккупантов-1

В районе было полностью сожжено 14 деревень, еще свыше полусотни пострадали частично. Погибли более тысячи мирных жителей. 1 378 человек угнали на принудительные работы в Германию, сотни бойцов не вернулись на малую родину, пав смертью храбрых в борьбе с фашизмом. Их героические поступки увековечены в памятниках.

Митинг по случаю 80-летия освобождения пройдет в полдень у братской могилы на Замковой горе.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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