В Чечерске отмечают 80-летие освобождения от немецких оккупантов

2 года 3 месяца и 10 дней. Именно столько продолжалась оккупация Чечерского района в годы Великой Отечественной войны. Сегодня, 27 ноября, там отмечают 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В районе было полностью сожжено 14 деревень, еще свыше полусотни пострадали частично. Погибли более тысячи мирных жителей. 1 378 человек угнали на принудительные работы в Германию, сотни бойцов не вернулись на малую родину, пав смертью храбрых в борьбе с фашизмом. Их героические поступки увековечены в памятниках.