Смерть женщины в молодечненской больнице. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту клеветы

Новости Беларуси. Генпрокуратура Беларуси возбудила очередное уголовное дело о клевете. Речь о смерти пациентки молодечненской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Информация с обстоятельствами смерти женщины была размещена в одном из чатов Telegram. Автор уверял, что врачей к умирающей женщине не пустила Служба безопасности Президента. Именно в этот день Александр Лукашенко был с визитом в этой клинике, однако кардиологический корпус, где скончалась женщина, даже не посещал.