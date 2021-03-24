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Смерть женщины в молодечненской больнице. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту клеветы

24 марта 2021 16:23
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Новости Беларуси. Генпрокуратура Беларуси возбудила очередное уголовное дело о клевете. Речь о смерти пациентки молодечненской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:
Информация с обстоятельствами смерти женщины была размещена в одном из чатов Telegram. Автор уверял, что врачей к умирающей женщине не пустила Служба безопасности Президента. Именно в этот день Александр Лукашенко был с визитом в этой клинике, однако кардиологический корпус, где скончалась женщина, даже не посещал.

Смерть женщины в молодечненской больнице. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту клеветы-1

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Согласно материалам дела, неустановленное лицо 16 марта 2021 года распространило в сети Интернет заведомо ложные измышления об обстоятельствах смерти женщины в кардиологическом отделении Молодечненской центральной районной больницы, которую в этот день с рабочим визитом посещал глава государства. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.

Смерть женщины в молодечненской больнице. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту клеветы-4

Илона Волынец: 
К слову, сетевая ложь стала оскорблением чести самих медиков, которые, исполняя свои профессиональные обязанности, боролись за жизнь, увы, скончавшейся пациентки. Не менее возмущены грязными инсинуациями и родственники.

# Прокуратура Беларуси # общество # Анжелика Курчак # Илона Волынец # Фотофакт

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