Смерть женщины в молодечненской больнице. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту клеветы
Новости Беларуси. Генпрокуратура Беларуси возбудила очередное уголовное дело о клевете. Речь о смерти пациентки молодечненской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Информация с обстоятельствами смерти женщины была размещена в одном из чатов Telegram. Автор уверял, что врачей к умирающей женщине не пустила Служба безопасности Президента. Именно в этот день Александр Лукашенко был с визитом в этой клинике, однако кардиологический корпус, где скончалась женщина, даже не посещал.
Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Согласно материалам дела, неустановленное лицо 16 марта 2021 года распространило в сети Интернет заведомо ложные измышления об обстоятельствах смерти женщины в кардиологическом отделении Молодечненской центральной районной больницы, которую в этот день с рабочим визитом посещал глава государства. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.
Илона Волынец:
К слову, сетевая ложь стала оскорблением чести самих медиков, которые, исполняя свои профессиональные обязанности, боролись за жизнь, увы, скончавшейся пациентки. Не менее возмущены грязными инсинуациями и родственники.