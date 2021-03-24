Эссе на тему «Если бы я был сенатором» написали белорусские школьники. Реакция Натальи Кочановой

Новости Беларуси. «Если бы я был сенатором». 24 марта в Совете Республики подвели итоги регионального конкурса сочинений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои работы прислали более 30 участников. Авторов лучших эссе пригласили в Совет Республики. На церемонии – школьники и студенты из двух районов Брестской области, Каменецкого и Малоритского. По традиции перед началом награждения – экскурсия. Ребята смогли лучше узнать о тонкостях работы верхней палаты парламента.

Ксения Жукова, учащаяся Пелищанской средней школы:

Учительница предложила очень интересную тему «Если бы я был сенатором». Тогда у всех одноклассников появились вопросы, кто такой сенатор и чем он занимается. Учительница коротко рассказала об этом, и тогда все вслух начали мечтать о своих законах. Это было очень интересно. Каждый выдвигал какие-то новые неординарные идеи, о которых я даже не думала. Но сочинение писать никто так и не взялся. Тогда я решила написать сочинение и объединить в нем темы и законы всех, кто говорил какие-то интересные идеи. И получилось такое сочинение с диалогами, рассуждениями.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно, это очень важно для ребят – ознакомиться с работой такого важного государственного органа. По-моему, это великолепно. Но для нас это тоже очень важно, потому что мы услышали, как они воспринимают работу членов Совета Республики в преломлении к таким молодым людям, как они ее оценивают, что бы они сделали. Поэтому, конечно, для нас это очень важно. Я благодарна за то, что они привезли сегодня сюда эти сочинения. Мы обязательно разместим их в нашем музее и вычитаем очень внимательно. Потому что, конечно, это хорошая инициатива, которая, думаю, будет поддержана не только в Брестской области.