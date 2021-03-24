В Крупках построят многоэтажку с квартирами для людей с инвалидностью. Обещают и отдельную парковку

Новости Беларуси. Дом с адаптированными квартирами для людей с инвалидностью построят в Крупках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все метры будут расположены на первом этаже.

Реализация проекта – это идея местной власти и социальной службы. Таким образом удастся осуществить потребность людей с ограниченными возможностями в доступном, комфортном и обустроенном жилье. Ключи от квартир здесь получат люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В доме будет доступная входная группа, специальная автостоянка, а также площадка для реабилитационных занятий.

Светлана Кудряшова, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Крупского райисполкома:

С целью соблюдения требований Закона «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» по ходатайству Крупского районного исполнительного комитета и комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Минским областным исполнительным комитетом при строительстве в 2021 году многоквартирного жилого дома в г. Крупки в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 240 принято решение о выделении денежных средств в сумме 275 тысяч рублей на строительство трех квартир социального назначения для проживания инвалидов-колясочников.