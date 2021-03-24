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«Порошка невозможно было набраться, ржавчину отчищать». Станцию обезжелезивания запустили в Столбцовском районе

24 марта 2021 16:10
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Новости Беларуси. В областях продолжается работа по обеспечению населения чистой питьевой водой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Порошка невозможно было набраться, ржавчину отчищать». Станцию обезжелезивания запустили в Столбцовском районе-1

Всего до конца 2025 года в сельской местности по всей стране введут в эксплуатацию около 1,5 тысячи станций обезжелезивания. Не отстает от регионов и Минская область. Например, две станции обезжелезивания ввели и в Столбцовском районе в агрогородках Новые Рубежевичи и Вишневец.

А как изменилась жизнь местных жителей – в материале Юлии Минич.

«Порошка невозможно было набраться, ржавчину отчищать». Станцию обезжелезивания запустили в Столбцовском районе-4

Юлия Минич, корреспондент:
Современную станцию обезжелезивания ввели в Новых Рубежевичах, что на Столбцовщине. Местные жители изменения ощутили сразу: вода стала чище и вкуснее. А некоторые даже шутят, но с долей правды: теперь можно пить буквально из-под крана.

Сейчас вода кристально чистая. А раньше, вспоминают местные, текла желтоватого цвета и с явным привкусом железа.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Водоснабжение # общество # Юлия Минич # Фотофакт

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