Смерть, увечья, штраф до 1000 рублей: чем может закончится сжигание сухой травы

Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи пожаров из-за сжигания сухой травы. Спасателям приходится реагировать на сотни тревожных звонков. Есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Могилевской области погибла пенсионерка. Огнем она наводила порядок у своего дома, но такой способ обернулся трагедией. И это не первый подобный случай – счет идет и на десятки пострадавших. Почему люди добровольно подвергают себя опасности? Репортаж корреспондента Оксаны Семашко.

Изуродованное лицо и обгоревшие руки – самые распространенные симптомы потерпевших от палов травы. Вчерашние огородники – сегодня пациенты ожогового отделения.

Владимир Сорокин, пациент ожогового отделения Могилевской больницы № 1:

Лоб опалил, мусор палил во дворе. Пыхнул сильно в глаза.

С начала весны из-за палов травы языки пламени забрали не одну человеческую жизнь. Счет идет и на десятки потерпевших. За последние сутки погибли три человека.

Оксана Семашко, СТВ:

В деревне Луково Смолевичского района мы видим результат палов травы. Это выжженное поле образовалось всего за полчаса. Пламя вовремя успели остановить, пока оно не раскинулось на ближайшие дома.

До людей оставалось всего пару метров. Светлана говорит: о том, что произошло с ними, страшно и вспомнить. Из-за неосторожного обращения с огнем полыхало все поле. Затем неуправляемое пламя пошло и на соседнюю деревню.

Хорошо, у нас тут рядышком небольшой свой водоемчик. Пришлось ведрами носить. На борьбу со стихией бросились десятки человек. Своими силами не справились, на помощь позвали спасателей.

Светлана Никифорук, жительница деревни Луково:

– Вышла с ребенком гулять, и со стороны поля у нас начался пожар. Побежала и сама лопату брать, и мужа звать.

– И так у вас каждый год?

– Практически каждый год. То с одной стороны горит, то со второй.

Со слов местных жителей, поле не косили три года. После ЧП сухостой в ближайшее время поручили скосить сельхозорганизации. Спасатели напоминают: ответственность на людях и руководителях предприятий.

Единственное, что вы еще первичные средства пожаротушения – то есть ведро с водой – сюда принесите. Мало ли. И самое главное – чтобы всегда было все под контролем.

Чтобы предупредить беду, пожарные в эти дни патрулируют в частном секторе. Заходят в гости буквально к каждому. Сжигать траву и мусор возле дома не запрещено, однако есть условие: костер можно разводить не меньше, чем в 10 метрах от дома. Что и как можно сжигать на своём участке

Сергей Шаповалов, житель деревни Петровичи:

Огнетушитель, если есть, чтоб он стоял. Ну и окопать. Если что, взять быстренько тогда залить. Солнечный ветреный день – идеальное условие, чтоб огонь охватил гектары в считанные минуты. Кстати, наибольшее число звонков в дежурную службу сейчас по поводу палов травы, поэтому разведение костров под строжайшим контролем.