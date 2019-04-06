Дождь на Благовещение – год будет грибным, гроза – к тёплому лету. Народные приметы на первую декаду апреля

Новости Беларуси. Апрель – месяц погодных контрастов. Яркое солнце днём может смениться резким похолоданием к вечеру. Наконец, потеплеет, но зальёт дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю Народные приметы, которые наши предки собирали веками, помогали им с лёгкостью ориентироваться в планах небесной канцелярии, отметили в программе «Плюс-минус».

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот день знаменовал начало весны и нового сельхозгода. Обычаи и приметы на Благовещение: что делать для благополучного года? Старожилы уверяли: если пойдёт дождь – год будет грибным, а гроза – к тёплому лету.

8 апреля – день Гавриила Благовеста. Если заморозки – жди холодную весну.