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Дождь на Благовещение – год будет грибным, гроза – к тёплому лету. Народные приметы на первую декаду апреля

06 апреля 2019 17:09
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Новости Беларуси. Апрель – месяц погодных контрастов. Яркое солнце днём может смениться резким похолоданием к вечеру.

Наконец, потеплеет, но зальёт дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Народные приметы, которые наши предки собирали веками, помогали им с лёгкостью ориентироваться в планах небесной канцелярии, отметили в программе «Плюс-минус».

Дождь на Благовещение – год будет грибным, гроза – к тёплому лету. Народные приметы на первую декаду апреля -1

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот день знаменовал начало весны и нового сельхозгода.

Обычаи и приметы на Благовещение: что делать для благополучного года?

Старожилы уверяли: если пойдёт дождь – год будет грибным, а гроза – к тёплому лету.

Дождь на Благовещение – год будет грибным, гроза – к тёплому лету. Народные приметы на первую декаду апреля -4

8 апреля – день Гавриила Благовеста. Если заморозки – жди холодную весну.

Дождь на Благовещение – год будет грибным, гроза – к тёплому лету. Народные приметы на первую декаду апреля -7

9 апреля почитали Матрену Наставницу. В старину замечали, если чибисы низко летят – быть засухе, а вечерние птичьи крики предрекали ясные дни.

Дождь на Благовещение – год будет грибным, гроза – к тёплому лету. Народные приметы на первую декаду апреля -10

# Погода в Беларуси # общество

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