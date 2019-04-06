Дождь на Благовещение – год будет грибным, гроза – к тёплому лету. Народные приметы на первую декаду апреля
Новости Беларуси. Апрель – месяц погодных контрастов. Яркое солнце днём может смениться резким похолоданием к вечеру.
Наконец, потеплеет, но зальёт дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Народные приметы, которые наши предки собирали веками, помогали им с лёгкостью ориентироваться в планах небесной канцелярии, отметили в программе «Плюс-минус».
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот день знаменовал начало весны и нового сельхозгода.
Обычаи и приметы на Благовещение: что делать для благополучного года?
Старожилы уверяли: если пойдёт дождь – год будет грибным, а гроза – к тёплому лету.
8 апреля – день Гавриила Благовеста. Если заморозки – жди холодную весну.
9 апреля почитали Матрену Наставницу. В старину замечали, если чибисы низко летят – быть засухе, а вечерние птичьи крики предрекали ясные дни.