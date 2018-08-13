Смерч над Неманом. На пляже в Гродно наблюдали необычное природное явление

Новости Беларуси. 13 августа гродненским интернет-пользователям было чем удивлять: над Неманом наблюдали настоящий смерч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природное явление, по рассказам отдыхающих на городском пляже, возникло внезапно. Смерч налетел с Немана и за несколько секунд перевернул стоящую у берега лодку, заставив поволноваться всех, кто находился поблизости. О пострадавших не сообщается.

Между тем, на 14 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. С жарой в страну придет и порывистый ветер.