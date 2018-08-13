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Смерч над Неманом. На пляже в Гродно наблюдали необычное природное явление

13 августа 2018 20:27
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Новости Беларуси. 13 августа гродненским интернет-пользователям было чем удивлять: над Неманом наблюдали настоящий смерч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смерч над Неманом. На пляже в Гродно наблюдали необычное природное явление-1

Природное явление, по рассказам отдыхающих на городском пляже, возникло внезапно. Смерч налетел с Немана и за несколько секунд перевернул стоящую у берега лодку, заставив поволноваться всех, кто находился поблизости. О пострадавших не сообщается.

Между тем, на 14 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. С жарой в страну придет и порывистый ветер.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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