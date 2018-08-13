Выращивают арбузы, зерно и овощи. Как убирают урожай в семье бабушки из Слуцкого района

Новости Беларуси. Хлебное дело продолжается. Вслед за массовой уборкой жатва пришла и на личные подворья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Хлебное дело продолжается. Вслед за массовой уборкой жатва пришла и на личные подворья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ежегодно сельхозпредприятия Минской области помогают местным жителям на подсобных хозяйствах. Только в Слуцком районе за период «малой жатвы» обрабатывают около 350 гектаров земли.
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