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Выращивают арбузы, зерно и овощи. Как убирают урожай в семье бабушки из Слуцкого района

13 августа 2018 19:26
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Новости Беларуси. Хлебное дело продолжается. Вслед за массовой уборкой жатва пришла и на личные подворья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выращивают арбузы, зерно и овощи. Как убирают урожай в семье бабушки из Слуцкого района-1

Ежегодно сельхозпредприятия Минской области помогают местным жителям на подсобных хозяйствах. Только в Слуцком районе за период «малой жатвы» обрабатывают около 350 гектаров земли.

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# Урожай # общество # Фотофакт

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