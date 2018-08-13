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Понять человеческое горе. Проект помощи семьям с детьми-инвалидами реализуют при поддержке ЕС в Беларуси

13 августа 2018 19:28
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Новости Беларуси. Неравнодушие к чужим проблемам и заботам. Новый проект помощи семьям с детьми-инвалидами реализуется в восьми районах страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Понять человеческое горе. Проект помощи семьям с детьми-инвалидами реализуют при поддержке ЕС в Беларуси-1

В Минской области это Солигорский, Борисовский, Смолевичский и Мядельский районы. Финансируется программа Европейским союзом. Суть проекта в том, что родители могут оставить ребенка в местном территориальном центре под присмотром волонтеров, а сами заняться своими делами.

В каждом из районов своя специфика и узкая направленность. Например, в Смолевичском районе помогают детям с особенностями психофизического развития.

Подробности – в нашем репортаже.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Фотофакт

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