Понять человеческое горе. Проект помощи семьям с детьми-инвалидами реализуют при поддержке ЕС в Беларуси

Новости Беларуси. Неравнодушие к чужим проблемам и заботам. Новый проект помощи семьям с детьми-инвалидами реализуется в восьми районах страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области это Солигорский, Борисовский, Смолевичский и Мядельский районы. Финансируется программа Европейским союзом. Суть проекта в том, что родители могут оставить ребенка в местном территориальном центре под присмотром волонтеров, а сами заняться своими делами.

В каждом из районов своя специфика и узкая направленность. Например, в Смолевичском районе помогают детям с особенностями психофизического развития.

Подробности – в нашем репортаже.