Нет молока и мяса, закрыты учебные учреждения. Жительницы рассказали о ситуации с коронавирусом в Италии

Новости Беларуси. Корреспондент телеканала СТВ позвонил нашей соотечественнице в Северную Италию, чтобы узнать о ситуации с коронавирусом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Екатерина Колева, жительница г. Лано (Италия):

У нас с 4 марта объявлен карантин. Карантин объявлен по всей территории Италии. Закрыты все учебные учреждения – это детские сады, школы. Закрыты они будут на протяжении 10 дней, до 15 марта.

Кое-кто из-за коронавируса вынужден был слегка скорректировать и рацион. Несколько дней в Италии наблюдались перебои с поставкой еды. Это видео блогера из Милана.

Здесь должно быть молоко. Его нет. Здесь прилавок мяса, все что касается мясных продуктов – нет ничего.

Но она же в Instagram говорит, что ситуация уже успокоилась. Это подтверждает и еще одна наша соотечественница. Кристина живет в городе Бергамо.