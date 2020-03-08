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Нет молока и мяса, закрыты учебные учреждения. Жительницы рассказали о ситуации с коронавирусом в Италии

08 марта 2020 17:14
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Новости Беларуси. Корреспондент телеканала СТВ позвонил нашей соотечественнице в Северную Италию, чтобы узнать о ситуации с коронавирусом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Нет молока и мяса, закрыты учебные учреждения. Жительницы рассказали о ситуации с коронавирусом в Италии-1

Нет молока и мяса, закрыты учебные учреждения. Жительницы рассказали о ситуации с коронавирусом в Италии-3

Екатерина Колева, жительница г. Лано (Италия):
У нас с 4 марта объявлен карантин. Карантин объявлен по всей территории Италии. Закрыты все учебные учреждения это детские сады, школы. Закрыты они будут на протяжении 10 дней, до 15 марта.

Нет молока и мяса, закрыты учебные учреждения. Жительницы рассказали о ситуации с коронавирусом в Италии-6

Кое-кто из-за коронавируса вынужден был слегка скорректировать и рацион. Несколько дней в Италии наблюдались перебои с поставкой еды. Это видео блогера из Милана.

Нет молока и мяса, закрыты учебные учреждения. Жительницы рассказали о ситуации с коронавирусом в Италии-9

Здесь должно быть молоко. Его нет. Здесь прилавок мяса, все что касается мясных продуктов нет ничего.

Нет молока и мяса, закрыты учебные учреждения. Жительницы рассказали о ситуации с коронавирусом в Италии-12

Но она же в Instagram говорит, что ситуация уже успокоилась. Это подтверждает и еще одна наша соотечественница. Кристина живет в городе Бергамо.

Нет молока и мяса, закрыты учебные учреждения. Жительницы рассказали о ситуации с коронавирусом в Италии-15

Кристина Барыбина, жительница г. Бергамо (Италия):
Обстановка очень даже спокойная. Сперва, когда вирус только-только начал регистрироваться в стране, поднялась немного паника. Это все нормально. И сейчас все приходит в норму. Видите, я сижу в поезде и, наверное, только процентов 5-10 людей надевают маски.

# Коронавирус # общество # Екатерина Колева # Кристина Барыбина # Фотофакт

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