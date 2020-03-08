Нет молока и мяса, закрыты учебные учреждения. Жительницы рассказали о ситуации с коронавирусом в Италии
Новости Беларуси. Корреспондент телеканала СТВ позвонил нашей соотечественнице в Северную Италию, чтобы узнать о ситуации с коронавирусом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Екатерина Колева, жительница г. Лано (Италия):
У нас с 4 марта объявлен карантин. Карантин объявлен по всей территории Италии. Закрыты все учебные учреждения – это детские сады, школы. Закрыты они будут на протяжении 10 дней, до 15 марта.
Кое-кто из-за коронавируса вынужден был слегка скорректировать и рацион. Несколько дней в Италии наблюдались перебои с поставкой еды. Это видео блогера из Милана.
Здесь должно быть молоко. Его нет. Здесь прилавок мяса, все что касается мясных продуктов – нет ничего.
Но она же в Instagram говорит, что ситуация уже успокоилась. Это подтверждает и еще одна наша соотечественница. Кристина живет в городе Бергамо.
Кристина Барыбина, жительница г. Бергамо (Италия):
Обстановка очень даже спокойная. Сперва, когда вирус только-только начал регистрироваться в стране, поднялась немного паника. Это все нормально. И сейчас все приходит в норму. Видите, я сижу в поезде и, наверное, только процентов 5-10 людей надевают маски.