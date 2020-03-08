Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт

Новости Беларуси. У этой юной леди из Пружан все конкурсы красоты еще впереди. Родилась 14 февраля, отсюда и имя Любовь. Но ей не до сантиментов, сообщили в программе «Неделя». Во сколько раз у тебя больше наград, чем у брата?

Примерно раза в три.

Вслед за старшим братом семилетняя малышка встала на лед. В хоккейных коньках. Два месяца уговоров тренера, и девочку Любу взяли в команду мальчиков.

Любовь Лагода, воспитанница Пружанской ДЮСШ № 2:

Сначала он меня защищал. Потом, когда он понял, какая я вредная, то уже нас наравне тренировал. Сначала они с удивлением на меня смотрели, потом как-то подружились, разболтались – все хорошо.

Вместо бальных платьев – щитки и коньки, вместо корон и бантов – шлем. Из девичьего разве что только № 5 на льду, как знаменитый аромат великой Коко Шанель. В команде Люба – универсальный солдат: одинакова хороша и в нападении, и в защите. С клюшкой на льду проводит до 12 часов в неделю.

Арсений и Захар, воспитанники Пружанской ДЮСШ № 2:

Люба хорошо играет. Пасы дает, в защите стоит. В звене приятно играть. Хороший она напарник. Шайбы забивает.

В школе удивляются, в семье поддерживают. Мама Любы Ольга из тех, кто и сам, если надо, встанет на коньки. Родители девочек-хоккеисток из разных городов – Минска, Лиды, Шклова, Лунинца – объединились. Так и создали единственную хоккейную сборную девочек в Беларуси.

Ольга Лагода, мама Любови:

Их 8-9 человек, даже две пятерки их нет. И они играют против команды мальчишек и выигрывают у мальчишек. То есть у них есть такая воля к победе, и я не знаю, как они умудряются. В сборной девочек Люба капитан. Своего будущего без хоккея не мыслит. Сейчас ей 12, а уже в 14 на льду начнутся силовые приемы, и тренироваться в команде с парнями не удастся. Но отчаиваться рано: игра не окончена, пока не прозвучала финальная сирена.