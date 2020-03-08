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Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт

08 марта 2020 17:23
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Новости Беларуси. У этой юной леди из Пружан все конкурсы красоты еще впереди. Родилась 14 февраля, отсюда и имя Любовь. Но ей не до сантиментов, сообщили в программе «Неделя».

Во сколько раз у тебя больше наград, чем у брата?

Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт-1

Примерно раза в три.

Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт-4

Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт-6

Вслед за старшим братом семилетняя малышка встала на лед. В хоккейных коньках. Два месяца уговоров тренера, и девочку Любу взяли в команду мальчиков.

Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт-9

Любовь Лагода, воспитанница Пружанской ДЮСШ № 2:
Сначала он меня защищал. Потом, когда он понял, какая я вредная, то уже нас наравне тренировал. Сначала они с удивлением на меня смотрели, потом как-то подружились, разболтались – все хорошо.

Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт-12

Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт-14

Вместо бальных платьев – щитки и коньки, вместо корон и бантов – шлем. Из девичьего разве что только № 5 на льду, как знаменитый аромат великой Коко Шанель. В команде Люба – универсальный солдат: одинакова хороша и в нападении, и в защите. С клюшкой на льду проводит до 12 часов в неделю.

Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт-17

Арсений и Захар, воспитанники Пружанской ДЮСШ № 2:
Люба хорошо играет. Пасы дает, в защите стоит. В звене приятно играть.

Хороший она напарник. Шайбы забивает.

Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт-20

В школе удивляются, в семье поддерживают. Мама Любы Ольга из тех, кто и сам, если надо, встанет на коньки. Родители девочек-хоккеисток из разных городов – Минска, Лиды, Шклова, Лунинца – объединились. Так и создали единственную хоккейную сборную девочек в Беларуси.

Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт-23

Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт-25

Ольга Лагода, мама Любови:
Их 8-9 человек, даже две пятерки их нет. И они играют против команды мальчишек и выигрывают у мальчишек. То есть у них есть такая воля к победе, и я не знаю, как они умудряются.

В сборной девочек Люба капитан. Своего будущего без хоккея не мыслит. Сейчас ей 12, а уже в 14 на льду начнутся силовые приемы, и тренироваться в команде с парнями не удастся. Но отчаиваться рано: игра не окончена, пока не прозвучала финальная сирена.

Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт-28

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Единственная свободная позиция в сборной девочек – это вратарь. Если еще 100 лет назад женщины боролись за право быть услышанными, то сегодня нет сферы, в которой она не смогла бы реализоваться. Буллит за равноправие, буллит за право заниматься тем, что поистине любишь. И да, девушки играют в хоккей.

Играет наравне с мальчиками, в хоккее с 7 лет. Почему девочка из Пружан выбрала этот спорт-31

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# Хоккей Беларуси # Любовь Лагода # Ольга Лагода # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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