«Смени шины у машины!» Почему так важно вовремя «переобувать» автомобиль, напомнили в ГАИ
В 2022 году зима нагрянула раньше положенного срока. Автомобилям пора «переобуться». Управление машиной зимой требует от водителя особых навыков и тщательной подготовки транспортного средства к эксплуатации. Сегодня по всей стране Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Смени шины у своей машины!»
– Здравствуйте! Старший инспектор Яцкевич, ГАИ Октябрьского района. Будьте добры – документы ваши. Уже зимнее время наступило. У вас, я смотрю, резина...
– Едем на гараж «переобуваться».
– Похвально то, что вы держите руку на пульсе и контролируете этот вопрос.
Госавтоинспекция проводит широкомасштабные профилактические акции и рейды, в ходе которых инспекторы проверяют, как водители подготовили своих «железных коней» к эксплуатации в зимний период. Согласно ПДД, при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта транспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами. Их устанавливают на всех колесах, и они должны соответствовать всем требованиям.
Александр Гордиенко, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РОВД:
На территории Республики Беларусь, в частности в Минске, фиксируется ряд дорожно-транспортных происшествий, связанных с условиями дорожного покрытия. Хотелось бы обратить внимание водителей, которые до сих пор управляют транспортными средствами с летними шинами, что настало время замены летних шин на зимние. Протектор летних шин не рассчитан на управление транспортным средством в условиях заснеженной дороги.
Зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление в условиях гололеда. При низких температурах летняя резина твердеет и перестает выполнять функции по обеспечению хорошего сцепления с дорожным покрытием. Использование такие шин становится небезопасным.
Александр Гордиенко:
Ежегодно фиксируется рост дорожно-транспортных происшествий, связанных с тем, что водители не меняют летние шины на зимние. Это в первую очередь связано с физическими свойствами данных шин. Они не обеспечивают полное сцепление транспортного средства с дорожным покрытием, ну и приводит к увеличению тормозного пути, водители не могут своевременно принимать меры по снижению скорости.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Расскажите, пожалуйста, как давно заменили шины?
Александр Андрухович, водитель:
Это очень влияет на ДТП, тормозной путь. Я считаю, что это очень важно и надо менять своевременно зимние шины.
Несвоевременное оборудование транспортных средств необходимой комплектацией влечет за собой административную ответственность.
Александр Гордиенко:
На первый раз водитель будет освобожден от административной ответственности с вынесением предупреждения. В случае повторного выявления данного правонарушения водитель будет привлечен к административной ответственности – до одной базовой величины штраф. Третий раз водитель может быть подвергнут административному взысканию от 2 до 5 базовых величин.
В сложных погодных условиях водителям следует выбирать безопасный скоростной режим, увеличить дистанцию между автомобилями, избегать резких ускорений и торможений. Будьте бдительны и осторожны на дорогах.