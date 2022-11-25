«Смени шины у машины!» Почему так важно вовремя «переобувать» автомобиль, напомнили в ГАИ

В 2022 году зима нагрянула раньше положенного срока. Автомобилям пора «переобуться». Управление машиной зимой требует от водителя особых навыков и тщательной подготовки транспортного средства к эксплуатации. Сегодня по всей стране Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Смени шины у своей машины!»

– Здравствуйте! Старший инспектор Яцкевич, ГАИ Октябрьского района. Будьте добры – документы ваши. Уже зимнее время наступило. У вас, я смотрю, резина...

– Едем на гараж «переобуваться».

– Похвально то, что вы держите руку на пульсе и контролируете этот вопрос.

Госавтоинспекция проводит широкомасштабные профилактические акции и рейды, в ходе которых инспекторы проверяют, как водители подготовили своих «железных коней» к эксплуатации в зимний период. Согласно ПДД, при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта транспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами. Их устанавливают на всех колесах, и они должны соответствовать всем требованиям.

Александр Гордиенко, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РОВД:

На территории Республики Беларусь, в частности в Минске, фиксируется ряд дорожно-транспортных происшествий, связанных с условиями дорожного покрытия. Хотелось бы обратить внимание водителей, которые до сих пор управляют транспортными средствами с летними шинами, что настало время замены летних шин на зимние. Протектор летних шин не рассчитан на управление транспортным средством в условиях заснеженной дороги.

Зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление в условиях гололеда. При низких температурах летняя резина твердеет и перестает выполнять функции по обеспечению хорошего сцепления с дорожным покрытием. Использование такие шин становится небезопасным.

Александр Гордиенко:

Ежегодно фиксируется рост дорожно-транспортных происшествий, связанных с тем, что водители не меняют летние шины на зимние. Это в первую очередь связано с физическими свойствами данных шин. Они не обеспечивают полное сцепление транспортного средства с дорожным покрытием, ну и приводит к увеличению тормозного пути, водители не могут своевременно принимать меры по снижению скорости. Валерия Яскевич, корреспондент:

Расскажите, пожалуйста, как давно заменили шины?

Александр Андрухович, водитель:

Это очень влияет на ДТП, тормозной путь. Я считаю, что это очень важно и надо менять своевременно зимние шины. Несвоевременное оборудование транспортных средств необходимой комплектацией влечет за собой административную ответственность.