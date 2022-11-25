Количество ДТП с участием такси растёт. Кто в ответе за пассажиров? Анонс программы «Решение есть!»

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такси, которое мы заслужили.
Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такси, которое мы заслужили.
– По какому тарифу мы поедем и какова будет стоимость поездки? Я как пассажир имею право задать этот вопрос.
– По месту прибытия будет видно.
Почему извозчики выходят на работу без прав, ездят без опознавательных знаков и не знают ПДД?
Половина машин в городе так ездят.
Кастинг с шашечками – кто чаще всего садится за баранку машин с желтым плафоном?
Сегодня в большей массе, наверное, это студенты, это люди, которые не имеют постоянного дохода. Они хотят подзаработать, регистрируются в «Яндексе» или Uber и управляют транспортным средством.
Количество ДТП с участием такси растет. Кто в ответе за пассажиров?
Если перевозчик нарушил правила дорожного движения, что повлекло создание аварийной ситуации, то возместить вред, причиненный человеку в результате ДТП, должен владелец транспортного средства.
Мы устроили собственную проверку столичному таксопарку. Нарушения – у каждого второго!
– Как вы на работу устроились?
– Где документы ваши?
О тех, кто нас возит, и как можно навести порядок в сфере пассажирских перевозок? «Решение есть!» – смотрите в пятницу, 25 ноября, в 16:50 на СТВ.