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Количество ДТП с участием такси растёт. Кто в ответе за пассажиров? Анонс программы «Решение есть!»

25 ноября 2022 11:16
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такси, которое мы заслужили.

Количество ДТП с участием такси растёт. Кто в ответе за пассажиров? Анонс программы «Решение есть!»-1

– По какому тарифу мы поедем и какова будет стоимость поездки? Я как пассажир имею право задать этот вопрос.
– По месту прибытия будет видно.

Количество ДТП с участием такси растёт. Кто в ответе за пассажиров? Анонс программы «Решение есть!»-4

Почему извозчики выходят на работу без прав, ездят без опознавательных знаков и не знают ПДД?

Количество ДТП с участием такси растёт. Кто в ответе за пассажиров? Анонс программы «Решение есть!»-7

Половина машин в городе так ездят.

Кастинг с шашечками – кто чаще всего садится за баранку машин с желтым плафоном?

Количество ДТП с участием такси растёт. Кто в ответе за пассажиров? Анонс программы «Решение есть!»-10

Количество ДТП с участием такси растёт. Кто в ответе за пассажиров? Анонс программы «Решение есть!»-12

Сегодня в большей массе, наверное, это студенты, это люди, которые не имеют постоянного дохода. Они хотят подзаработать, регистрируются в «Яндексе» или Uber и управляют транспортным средством.

Количество ДТП с участием такси растет. Кто в ответе за пассажиров?

Количество ДТП с участием такси растёт. Кто в ответе за пассажиров? Анонс программы «Решение есть!»-15

Если перевозчик нарушил правила дорожного движения, что повлекло создание аварийной ситуации, то возместить вред, причиненный человеку в результате ДТП, должен владелец транспортного средства.

Мы устроили собственную проверку столичному таксопарку. Нарушения – у каждого второго!

Количество ДТП с участием такси растёт. Кто в ответе за пассажиров? Анонс программы «Решение есть!»-18

– Как вы на работу устроились?
– Где документы ваши?

О тех, кто нас возит, и как можно навести порядок в сфере пассажирских перевозок? «Решение есть!» – смотрите в пятницу, 25 ноября, в 16:50 на СТВ.

# Правила дорожного движения # общество # Сергей Шуманский # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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