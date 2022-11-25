Количество ДТП с участием такси растёт. Кто в ответе за пассажиров? Анонс программы «Решение есть!»

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– По какому тарифу мы поедем и какова будет стоимость поездки? Я как пассажир имею право задать этот вопрос. – По месту прибытия будет видно.

Почему извозчики выходят на работу без прав, ездят без опознавательных знаков и не знают ПДД?

Кастинг с шашечками – кто чаще всего садится за баранку машин с желтым плафоном?

Сегодня в большей массе, наверное, это студенты, это люди, которые не имеют постоянного дохода. Они хотят подзаработать, регистрируются в «Яндексе» или Uber и управляют транспортным средством.

Количество ДТП с участием такси растет. Кто в ответе за пассажиров?