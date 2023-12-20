Служебная халатность – Генпрокуратура прокомментировала случаи падения наледи и снега с крыш

В Гомеле пятиклассница попала в больницу, после того как на нее и идущую рядом подружку с крыши упала глыба льда и снега. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не первый случай на нынешней неделе, когда люди получают травмы при подобных обстоятельствах. Не обошлось и без жертв. В Витебске погибла женщина. Данные факты не оставила без внимания Генпрокуратура Беларуси.

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

Уже возбужден ряд уголовных дел о служебной халатности по фактам ненадлежащего исполнения должностными лицами жилищно-коммунальных служб своих обязанностей по обеспечению своевременного удаления с крыш домов наледей снега, а также ограждения опасных участков. Каждому факту непринятия своевременных мер по предупреждению травмирования граждан и впредь будет даваться принципиальная правовая оценка, в том числе в рамках уголовно-процессуального закона. При этом особое внимание уделяется изучению причин и условий, которые привел к травмам.

Генпрокуратура напоминает, что людям также необходимо соблюдать меры предосторожности, передвигаясь вблизи зданий. Если на крыше виднеется наледь, то лучше опасность обойти стороной.