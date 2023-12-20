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Служебная халатность – Генпрокуратура прокомментировала случаи падения наледи и снега с крыш

20 декабря 2023 13:43
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В Гомеле пятиклассница попала в больницу, после того как на нее и идущую рядом подружку с крыши упала глыба льда и снега. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служебная халатность – Генпрокуратура прокомментировала случаи падения наледи и снега с крыш-1

Это не первый случай на нынешней неделе, когда люди получают травмы при подобных обстоятельствах. Не обошлось и без жертв. В Витебске погибла женщина. Данные факты не оставила без внимания Генпрокуратура Беларуси.

Служебная халатность – Генпрокуратура прокомментировала случаи падения наледи и снега с крыш-4

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Уже возбужден ряд уголовных дел о служебной халатности по фактам ненадлежащего исполнения должностными лицами жилищно-коммунальных служб своих обязанностей по обеспечению своевременного удаления с крыш домов наледей снега, а также ограждения опасных участков. Каждому факту непринятия своевременных мер по предупреждению травмирования граждан и впредь будет даваться принципиальная правовая оценка, в том числе в рамках уголовно-процессуального закона. При этом особое внимание уделяется изучению причин и условий, которые привел к травмам.

Генпрокуратура напоминает, что людям также необходимо соблюдать меры предосторожности, передвигаясь вблизи зданий. Если на крыше виднеется наледь, то лучше опасность обойти стороной.

# Прокуратура Беларуси # общество # Анжелика Курчак

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