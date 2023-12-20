«Маленький помощник от большой беды». МЧС устанавливает автономные пожарные извещатели

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

В большинстве своем это автономные пожарные извещатели, которые устанавливаются в жилых комнатах, чтобы инвалиды, одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи всегда были под защитой. Если вдруг произойдет беда, то автономный извещатель предупредит их об этом.

Подробности в видео.