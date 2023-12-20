«Маленький помощник от большой беды». МЧС устанавливает автономные пожарные извещатели

Пожарный извещатель – маленький помощник от большой беды. Работники МЧС вместе с представителями белорусского добровольного пожарного общества активно осуществляют профилактическую работу и устанавливают автономные пожарные извещатели для уязвимых категорий населения.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В большинстве своем это автономные пожарные извещатели, которые устанавливаются в жилых комнатах, чтобы инвалиды, одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи всегда были под защитой. Если вдруг произойдет беда, то автономный извещатель предупредит их об этом.
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