На «Интеграле» исполнили желание 10-летнего мальчика, потерявшего отца

«Наши дети» объединяют белорусов в добрых делах. Сделать что-то хорошее для тех, кому особенно необходимо внимание, может каждый. Свой благотворительный проект «Чудеса на Рождество» продолжает БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 20 декабря, активисты молодежной организации исполнили заветное желание мальчика, которое не успел осуществить его отец. В подарок 10-летний Захар Лысенков получил ноутбук. В преддверии праздника Белорусский республиканский союз молодежи получает сотни писем от детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Когда такое пришло от Захара, молодежь, работающая на «Интеграле», сразу откликнулась на трогательную просьбу. Деньги на приобретение отечественного ноутбука собрали быстро и сегодня подарок вручили прямо на предприятии.

Анна Лысенкова:

Мне это очень важно, что мой ребенок счастлив и ему от этого хорошо. Мне хорошо от этого.

Вячеслав Гурбанович, секретарь первичной организации БРСМ ОАО «Интеграл»:

Эмоции только положительные, особенно когда посмотрели на ребенка, что он улыбается, счастлив, что получил подарок, который хотел. Да, конечно, история не из приятных, потому что у него умер отец полгода назад. Но, когда БРСМ дал нам эту открытку, мы без сомнения сразу приняли участие.