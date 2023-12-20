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Есть медведица, которая не хочет спать с наступлением холодов. Как зимуют животные в минском зоопарке?

20 декабря 2023 13:34
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Декабрь на календаре. Встречаем зимний сезон в минском зоопарке.

Есть медведица, которая не хочет спать с наступлением холодов. Как зимуют животные в минском зоопарке?-1

Первой приветствует гостей медведица Нюра. Правда, ее друг Тристан к гостям не вышел. Косолапый чтит традиции: зимой он впадает в спячку.

Есть медведица, которая не хочет спать с наступлением холодов. Как зимуют животные в минском зоопарке?-4

Оксана Буко, младший научный сотрудник минского зоопарка:
В нашем зоопарке живет еще медведица, которую зовут Нюра. Она считает, спать зимой скучно, вокруг столько интересного. Прошлой зимой на 2 недели ее хватило. С наступлением холодов рационы увеличиваются, более калорийные. Медведя мы кормим один раз в день, поскольку в природе они всеядные, у них в рационе как растительная, так и животная пища.

​Зимой отлично чувствуют себя и японские макаки. Это и неудивительно! В природе пушистые приматы живут на севере, в горах: поэтому белорусских морозов они не боятся.

Есть медведица, которая не хочет спать с наступлением холодов. Как зимуют животные в минском зоопарке?-7

Резвятся в сугробах и представители семейства кошачьих. Бенгальский тигр в восторге, а вот лев сегодня явно не в настроении. Научиться мыслить позитивно царю зверей стоит у милых кенгуру. Им скучать некогда, завтрак то уже подан.

Подробности в видео.

# Зоопарк # общество

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