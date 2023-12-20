Есть медведица, которая не хочет спать с наступлением холодов. Как зимуют животные в минском зоопарке?

Первой приветствует гостей медведица Нюра. Правда, ее друг Тристан к гостям не вышел. Косолапый чтит традиции: зимой он впадает в спячку.

Оксана Буко, младший научный сотрудник минского зоопарка:

В нашем зоопарке живет еще медведица, которую зовут Нюра. Она считает, спать зимой скучно, вокруг столько интересного. Прошлой зимой на 2 недели ее хватило. С наступлением холодов рационы увеличиваются, более калорийные. Медведя мы кормим один раз в день, поскольку в природе они всеядные, у них в рационе как растительная, так и животная пища.

​Зимой отлично чувствуют себя и японские макаки. Это и неудивительно! В природе пушистые приматы живут на севере, в горах: поэтому белорусских морозов они не боятся.