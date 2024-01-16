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В Минске за счёт бюджета увеличат финансирование учреждений образования

16 января 2024 17:38
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Новости Беларуси. Не менее трех новых объектов здравоохранения появляется в Минске в год. Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран на встрече с трудовым коллективом автобусного парка № 6, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске за счёт бюджета увеличат финансирование учреждений образования-1

На данный момент ведется строительство четыре поликлиники. На этапе проектирования находится инфекционная больница на Долгиновском тракте и наркологический диспансер. Не обделяют финансированием и объекты образования. Так, бюджет на текущий ремонт детских садов, гимназий и школ увеличен в полтора раза. Это сделано для того, чтобы избегать капитальных ремонтов и создать максимально комфортные условия для обучения.

В Минске за счёт бюджета увеличат финансирование учреждений образования-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Что касается текущего ремонта учреждений образования, в этом году у нас в планах заменить все окна, которые требуют того по предписаниям центров гигиены районных. И таких окон очень много.

В Минске за счёт бюджета увеличат финансирование учреждений образования-7

Также коснулись вопроса общественного транспорта. Из бюджета Минска на него выделяют 10 %. В него входит обновление автопарка, субсидирование проезда граждан и другое.

# Образование в Беларуси # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области

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