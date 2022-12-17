«Сложно быть рядом с людьми, у которых всё хорошо». Почему мы не всегда готовы хвастаться своими достижениями?
Телефон последней модели, автомобиль по цене квартиры и сумочка в кредит. Люди готовы отдать последнее, чтобы показать всем свою красивую жизнь, даже когда она не по карману. О том, откуда такая тяга пускать пыль в глаза и почему многим важно казаться, а не быть, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, у нас есть такая проблема, как собственная самооценка. То есть не принято в нашем обществе говорить о своих успехах. Попробуй ты сказать в коллективе: «Я крутой специалист и таких немного». Мало того, что засмеют, подумают, что ты нарцисс и позер. Нелли, почему так происходит?
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Скажу сразу от себя. Я всегда говорю, что я офигенный специалист, самый крутой аналитик.
Ольга Шерснева:
Попробуйте кто-нибудь засмеять.
Нелли Куприянович:
Попробуйте кто-нибудь. Все говорят: «Да, это так». Сложно говорить в обществе о своих каких-то успехах. Например, у меня есть такой успех – мне мой клиент подарил офис. Сейчас заканчивается там ремонт, и я туда переду. В благодарность за мою работу. Потому что благодаря моей работе он стал миллионером – есть такая история.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Я к вам приду.
Нелли Куприянович:
Приходите. К сожалению, большая часть людей готова сопереживать, сочувствовать, помогать в горе. Очень маленький процент людей, которые готовы радоваться вашим успехам. Даже моя история про офис. Я это выложила в социальной сети, но не сказала своей подруге, потому что у нее сейчас не очень хорошее положение какое-то.
Ольга Шерснева:
Она не подписана на вас в соцсетях?
Нелли Куприянович:
Она подписана, но я ей про это не сказала. Я сначала это выложила в соцсети и поделилась этим. Моя подруга потом про это узнала: «Чего же ты мне не сказала?» Говорю: «Я не знала, как тебе это сказать, потому что у тебя сейчас проблемы. Я просто не знала, как к тебе с этим прийти. Что, слушай, у меня здесь такое, когда у тебя совсем вот такое». Это наш какой-то менталитет, видимо. Может быть, не то, что наш общечеловеческий какой-то менталитет, что мы готовы спасать, быть с человеком в беде и сочувствовать ему. Потому что это идет из гордыни. Когда мы кого-то спасаем, есть там такое, что я крут, молодец. Нам очень сложно быть рядом с людьми, у которых все хорошо. Люди чаще всего уходят в какой-то комплекс, что у меня этого нет. У соседа всегда забор выше и жена краше – с этим невозможно. Здесь нужно просто включать здоровую конкуренцию. У него здорово, классно – пойду я к нему спрошу, как он это сделал. Я тоже хочу так. Я сделаю, как он, лучше, чем он.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Чтобы не выделятся из своего социума». Вот зачем нужны понты
«100 рублей в кармане или 1 миллиард долларов на счету». Кого можно считать богатым человеком?
«Личная жизнь будет в порядке». Почему супругам лучше отказаться от ведения семейного бизнеса?