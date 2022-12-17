«Сложно быть рядом с людьми, у которых всё хорошо». Почему мы не всегда готовы хвастаться своими достижениями?

Телефон последней модели, автомобиль по цене квартиры и сумочка в кредит. Люди готовы отдать последнее, чтобы показать всем свою красивую жизнь, даже когда она не по карману. О том, откуда такая тяга пускать пыль в глаза и почему многим важно казаться, а не быть, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, у нас есть такая проблема, как собственная самооценка. То есть не принято в нашем обществе говорить о своих успехах. Попробуй ты сказать в коллективе: «Я крутой специалист и таких немного». Мало того, что засмеют, подумают, что ты нарцисс и позер. Нелли, почему так происходит?

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

Скажу сразу от себя. Я всегда говорю, что я офигенный специалист, самый крутой аналитик. Ольга Шерснева:

Попробуйте кто-нибудь засмеять. Нелли Куприянович:

Попробуйте кто-нибудь. Все говорят: «Да, это так». Сложно говорить в обществе о своих каких-то успехах. Например, у меня есть такой успех – мне мой клиент подарил офис. Сейчас заканчивается там ремонт, и я туда переду. В благодарность за мою работу. Потому что благодаря моей работе он стал миллионером – есть такая история.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Я к вам приду. Нелли Куприянович:

Приходите. К сожалению, большая часть людей готова сопереживать, сочувствовать, помогать в горе. Очень маленький процент людей, которые готовы радоваться вашим успехам. Даже моя история про офис. Я это выложила в социальной сети, но не сказала своей подруге, потому что у нее сейчас не очень хорошее положение какое-то. Ольга Шерснева:

Она не подписана на вас в соцсетях?