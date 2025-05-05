Марат Марков поздравил белорусских журналистов с профессиональными праздниками

Марат Марков, министр информации Республики Беларусь:

Люди, которые работают в этой профессии, достойны уважения и, соответственно, с удовольствием и от всей нашей бригады, которая сегодня работает, от всего Министерства информации, от себя лично, я поздравляю и тех, кто сегодня делает телевизионную журналистику, тех, кто работает на радио, и тех, кто работает с печатными СМИ. Издателей поздравляю в том числе. Поздравляю тех, кто вообще в принципе связан с печатным словом. Потому что сегодня слово, согласитесь, играет очень большую роль. Поэтому всех с праздником! Пусть они действительно получают удовольствие от своей профессии. Самое главное, чтобы они никогда не считали, что они с этой профессией ошиблись.