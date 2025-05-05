5 мая в Беларуси отмечается День печати

Качественный анализ событий и точность оценок – День печати отмечается 5 мая в Беларуси. Поздравления звучат в адрес сотрудников газет и журналов, работников издательств и типографий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У печатного слова сегодня особая роль. Оно призвано формировать кругозор и мышление человека в огромном изобилии информации. Оперативность, точность оценок, а также твердая патриотическая позиция – то, что характеризует белорусские печатные СМИ. Привлекая внимание к актуальным темам, их журналисты помогают решать злободневные вопросы. Цель каждой написанной строки – способствовать развитию белорусского общества и помочь в противостоянии вызовам нового времени.