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Представители бизнеса Беларуси и Польши обсудили совместную работу

05 мая 2025 06:34
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Активизировать белорусско-польское сотрудничество, установить новые контакты и возобновить имеющиеся связи. В Гродно для представителей бизнеса двух стран организовали диалоговую площадку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители бизнеса Беларуси и Польши обсудили совместную работу-2

Участники обсудили состояние и перспективы взаимодействия. Говорили о развитии торгово-экономического, транспортно-логистического, а также гуманитарного сотрудничества.

Представители бизнеса Беларуси и Польши обсудили совместную работу-4

Анатолий Великин, первый заместитель председателя Ассоциации польского бизнеса в Беларуси:
Собрались ведущие компании нашей Гродненской области, и радостно, что приехали партнеры из Польши, это обнадеживает и дает уверенность в завтрашнем дне, мы все хотим, конечно, чтобы мы жили как соседи, дружно.

Представители бизнеса Беларуси и Польши обсудили совместную работу-6

Беларусь открыта к сотрудничеству. Сами поляки тоже выступают за восстановление связей по всем направлениям, в том числе в сфере энергетики. Эксперт из Польши отметил, что этот сектор сейчас находится в сложной ситуации.

Представители бизнеса Беларуси и Польши обсудили совместную работу-8

Анджей Шчэсняк, эксперт в сфере энергетики (Польша):
У нас очень дорогие энергоресурсы, очень дорогая энергия. Беларусь для нас могла бы быть источником дешевой электроэнергии. Также с Беларусью мы можем сотрудничать, например, в вопросах транзита российского газа, но это сотрудничество недавно было прервано.

Один из польских политиков, участников встречи, заявил, что отношения между Польшей и Беларусью находятся в самом тяжелом состоянии за всю историю. Представители бизнеса страны-соседки приехали, чтобы показать несогласие с действиями своих нынешних властей.

# Беларусь-Польша # бизнес

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