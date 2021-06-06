Словения и Карловы Вары отдыхают. Вот куда отправляются белорусы, когда границы закрыты

Новости Беларуси. Лето и отпуск – возможность узнать свою страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Турагентства предлагают белорусам ощутить энергетику старинных городов нашей страны, посетить мистические замки и пышные усадьбы, опробовать туристические веломаршруты или испытать себя в заплыве на байдарках. Детей можно взять с собой или, например, отправить в эколагерь.

Цветовая гамма очень правильная, на мой взгляд. Из окна вид – зелень, лес. Вы не представляете, как в четыре утра птицы поют.

Ольга Чуприна в своем уютном номере не спеша собирается на утренние процедуры в санатории. Подбирает шляпу под погоду и настроение. Головные уборы – ее слабость. В коллекции их больше десятка, под каждую своя сумка и обувь. Дальше – от жилого корпуса до лечебного – променад по сосново-березовому лесу. В ежедневном плане – посещение до пяти полезных процедур.

Ольга и сама – врач-стоматолог в Минске. Раньше предпочитала отдых за границей, в 2021 году впервые решила побывать в белорусской здравнице. Выбор пал на гродненский «Неман-72».

Ольга Чуприна, жительница Минска:

Не совсем безопасная сейчас ситуация в мире, хочется побольше узнать о нашем отдыхе, о нашей стране. Я не ожидала, честно скажу. Словения и Карловы Вары где-то даже и отдыхают по сравнению с нашей природой, вот этими горами.

К первым впечатлениям скоро, заверяют сотрудники, добавится накопительный эффект от процедур. Например, магнитотурботрон показан при остеохондрозе, гипертонии, язве, сахарном диабете, а сухая углекислая ванна обмен веществ увеличивает, а процессы старения замедляет. В соляной комнате галогенератор постоянно распыляет ионы соли, что полезно для кожи, волос, ногтей, для легких и дыхания. Процедур здесь под две сотни видов, индивидуальный подбор врачом под каждого отдыхающего.

Наталья Трофимчик, врач-терапевт санатория «Неман-72»:

Это аппарат для магнитотерапии, называется «Диамаг». Он используется для лечения головных болей, мигреней, пароксизма, шейного остеохондроза.

Сегодня в здравнице не иностранные туристы, а белорусские. Спрос на отечественный отдых пошел еще с лета-2020, когда границы стран из-за пандемии оказались на замке. Кстати, в санатории тщательно выполняют все противоэпидемические нормы.

Виталий Войтов, главный врач санатория «Неман-72»:

В этом году, с учетом складывающейся пандемической обстановки в мире и в нашей стране, мы очень надеемся на значительное увеличение потока белорусских туристов, отдыхающих в нашем санатории. Специально для этого мы, опять же, с учетом пандемии, разработали, в первую очередь, программы для оздоровления легких, то есть, для отдыхающих, перенесших COVID-19. Также существуют и активно пользуются спросом такие программы, как антистресс, женское здоровье, мужское здоровье, различные программы при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.