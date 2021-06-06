«Большие фермеры хорошо себя окупают». Какая цена для клубники считается выгодной?

Новости Беларуси. В 2021 году пик витаминного сезона сдвинулся по срокам практически на месяц. Если раньше первую клубнику на прилавках можно было найти уже в мае, то сейчас ягода только-только поспевает. Такая же ситуация и с огурцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако Брестская область, которая всегда славилась успешными фермерами, плодоовощной сезон открыла. Настоящим клубничным раем в Беларуси выступает Лунинецкий район, огуречные же плантации разместились во всем известных Ольшанах.

Юлия Стриго, корреспондент:

Вслед за овощами поспевает самая популярная ягода – клубника. Одним из главных ее производителей в Беларуси является Лунинецкий район Брестской области. Конечно, в этом году погода не способствует настоящему клубничному ажиотажу, фермеры прогнозируют массовые продажи лишь через неделю. Однако первую ягоду найти все-таки можно. И в этом случае фермеры придерживаются вот такого парникового варианта. В таких условиях клубника поспевает как раз к началу сезона и является хорошим источником заработка. Ведь на раннюю ягоду соответствующая цена.

Например, сегодня в Минске цены на брестскую красную ягоду варьируются от 8 до 16 рублей за килограмм. Зависит от крупности клубники. Но это с учетом накрутки закупщика, а почем ее сдают на рынок сами фермеры, мы решили проверить лично. Центральная точка сбыта этого сладкого продукта – Дворецкий оптовый рынок. Торговую площадку возле деревни сделали местные власти несколько лет назад. В пик клубничного сезона здесь не протолкнуться. Сегодня лишь пара грузовиков.

Один из скупщиков Дмитрий инструктирует нас: приезжать нужно через недельки две, вот тогда здесь будет настоящее «клубничное цунами». Молодой человек ягодным бизнесом занимается уже три года. Признается, когда на точку приезжают скупщики ягоды для России, работать сложнее. Они выставляют высокую цену, чтобы быстро загрузиться. Те же, кто работает, к примеру, на столичный рынок, такую конкуренцию не выдерживают, ведь для Минска такая моржа нереальна.

Дмитрий Ардынский, частный предприниматель:

В понедельник цена была даже на грунтовую клубнику – грязненькую, зелененькую – 8-9 рублей. Это очень дорого. В Минске люди приходят, у них просто глаза на лбу: откуда такие ценники на клубнику? А сейчас клубника уже по 5 рублей. Это нормальная цена. Если в Минске ее продавать по 7-8 рублей, то уже можно что-то заработать. У меня всего лишь 300 кустов голубики. И надо подкосить, подкормить. А что касается клубники, то это все еще выполоть надо, она же зеленью зарастает. Поэтому это очень тяжелый труд. Я думаю, что большие фермеры себя очень хорошо окупают.

На Дворцовый рынок клубнику в основном сдают фермеры. Но есть и вторая точка: мини-рынок для местных, которые занимаются выращиванием не в таких масштабах. И там цены чуть выше. Собственник клубники торговать весь сезон не будет. Появились излишки ягоды – пришел и продал по достойной цене.

Если, допустим, здесь 12 – ровно килограмм, 6 рублей – лоточек полкило.

Никто никого не трогает, не обижают. На продаже то же самое, никто никого не обижает, все прекрасно. Если умеешь работать честно, сделал своими руками, то кто что скажет? Это все зависит от объема. Если больше объем, то ниже цена. Вырастить клубнику товарного вида на обычной грядке для местного населения непросто. Да и сама ягода скоропортящаяся. Но об утилизации продукта, как, например, на Западе, в Беларуси речь не идет. Скупка неидеальной клубники за райпо. Они тесно сотрудничают с перерабатывающими предприятиями. Поэтому каждой ягоде найдут предназначение: если не на прилавке, так в варенье.