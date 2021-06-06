«Мы долго трудились над разработкой». Вот о чём будет новое женское ток-шоу на РТР-Беларусь

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения. Возможно именно эта программа совсем скоро изменит чью-то жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ну а пока работа на съемочной площадке кипит.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу: Сейчас тут и стилисты, и гримеры. Они прямо тебя окружают.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Это, знаете ли, не минутное дело: привести себя в порядок к новому ток-шоу. У меня абсолютно нет ощущения, что это премьера, что это сегодня какое-то новое ток-шоу. И вообще не привыкла я работать одна.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Здесь работает команда. Здесь у вас не просто парное фигурное катание.

Юлия Крыницкая, заведующая продюсерским отделом СТВ:

Зрителя ждет очень много сюрпризов, потому что мы очень долго трудились над разработкой этой программы. Автор идеи наш генеральный директор. У нас большая, современная студия, которой может похвастаться только, наверное, наш канал. У нас яркая и современная графика, мы не теряемся среди каких-то других европейских, я бы даже сказала, не говоря уже про российские и белорусские каналы. Благодаря этим цветам мы тоже старались создать атмосферу уюта, радости, счастья.

Екатерина Забенько:

У нас будет конкуренция, мы будем выхватывать друг у друга фразы, мы будем перебивать друг друга. А если надо, то и подеремся, все на радость зрителям.

Алена Родовская:

Должен произойти щелчок.