«Мы долго трудились над разработкой». Вот о чём будет новое женское ток-шоу на РТР-Беларусь

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения. Возможно именно эта программа совсем скоро изменит чью-то жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ну а пока работа на съемочной площадке кипит.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Сейчас тут и стилисты, и гримеры. Они прямо тебя окружают.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Это, знаете ли, не минутное дело: привести себя в порядок к новому ток-шоу. У меня абсолютно нет ощущения, что это премьера, что это сегодня какое-то новое ток-шоу. И вообще не привыкла я работать одна.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Здесь работает команда. Здесь у вас не просто парное фигурное катание.
Алена Родовская:
Тут самое главное не навредить и дать человеку высказаться.
Юлия Крыницкая, заведующая продюсерским отделом СТВ:
Зрителя ждет очень много сюрпризов, потому что мы очень долго трудились над разработкой этой программы. Автор идеи наш генеральный директор. У нас большая, современная студия, которой может похвастаться только, наверное, наш канал. У нас яркая и современная графика, мы не теряемся среди каких-то других европейских, я бы даже сказала, не говоря уже про российские и белорусские каналы. Благодаря этим цветам мы тоже старались создать атмосферу уюта, радости, счастья.
Екатерина Забенько:
У нас будет конкуренция, мы будем выхватывать друг у друга фразы, мы будем перебивать друг друга. А если надо, то и подеремся, все на радость зрителям.
Алена Родовская:
Должен произойти щелчок.
«Точки над i» дебютируют уже во вторник, 8 июня, в 12:35 на телеканале РТР-Беларусь.