Словацкая делегация преподнесла Лукашенко подарок

В знаковые для всех освобожденных от нацистской агрессии дни Беларусь с официальным визитом посетила еще одна иностранная делегация. От словацкого района Спишска-Нова-Вес. В ее составе – глава районного территориального управления Бранислав Русиняк. Визит приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 мая гости во Дворце Независимости, чтобы передать нашему Президенту подарок – портрет Александра Лукашенко, выполненный словацким мастером в технике вышивки по канве. Для иностранной делегации организовали и экскурсию по зданию, которое является жемчужиной белорусской государственности.

В ходе визита делегация посетила Ельск, где почтили память героя СССР Яна Налепки, в местный краеведческий музей были переданы связанные с ним артефакты из Словакии. Еще раньше, в марте, делегация посетила Хатынь и передала капсулу с грунтом, взятым с места уничтожения нацистами словацкой деревни в 1945 году. Пополнилась и крипта Всехсвятского храма – сюда привезли землю с места захоронения советских воинов в Михаловце. Мемориал является крупнейшим в Словакии кладбищем красноармейцев, павших в боях с захватчиками. Здесь захоронено больше 17,5 тысячи солдат и офицеров.