Слойка с творогом и свёклой. Готовим необычное угощение

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас слойка с творогом и свеклой. Для этого блюда нам понадобится: свекла отварная, грецкий орех, розмарин, слоеное тесто, творог, куриное яйцо, редис и зелень.

Приступаем к приготовлению. Куриное яйцо взбиваем. Понадобится зелень – укроп и петрушка. Зелень нарезаем мелко. Добавляем зелень к творогу. Сейчас нам понадобится слоеное тесто. Пачку слоеного теста делим приблизительно на пять частей. Тесто мы используем слоеное дрожжевое, размораживаем его в холодильнике.

Посыпаем рабочую поверхность мукой, раскатываем слойку. Делаем такие прямоугольные слойки, вытянутые. Тесто раскатываем толщиной два миллиметра. По периметру слойки делаем надрезы не до конца. Выкладываем слойку на противень, который застелим пергаментом. Так делаем с каждым кусочком теста. Надрез делаем, чтобы потом смазать бортик, а на внутреннюю часть положить начинку. Добавляем немного яйца к творогу, перемешиваем все. В творог добавляем соль, молотый перец. Выкладываем начинку в центр теста, равномерно распределяем.

Нарезаем свеклу ломтиками и укладываем сверху на творог. Свеклу используем отварную. На каждую слойку выкладываем ломтики свеклы. Также понадобится грецкий орех, его слегка измельчаем. Сверху все посыпаю грецким орехом и немного лепестков розмарина. Края слойки смазываю яйцом. Слойки готовы.