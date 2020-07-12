«Работают очень хорошо, стараются». Студенты приводят в порядок дороги в Новополоцке, и вот как на это реагируют жители

Новости Беларуси. Трудовой семестр – это тренд, объединивший тысячи юношей и девушек по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Коллаборации со студентами не нарадуются и новополоцкие коммунальщики.
Новости Беларуси. Трудовой семестр – это тренд, объединивший тысячи юношей и девушек по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Коллаборации со студентами не нарадуются и новополоцкие коммунальщики.
Леонид Кулаженко, заместитель директора ЖРЭО Новополоцка:
Данная бригада оправдала. И даже не то, что оправдала, даже превзошла все ожидания, которые мы планировали. Потому что ввиду того, что до этого опыта не было, мы ожидали, что все-таки ребята будут как-то... халявить, что ли. Или еще как-то. Но, как показала практика, нет. Они довольно-таки активно принялись в работу и заинтересовано работают на объектах.
В целом мы довольны, потому что сегодня бригада, именно студенческий отряд, работает на уровне существующей бригады нашего предприятия. Те объемы, которые ребята берут, и самое главное – качество, в принципе, соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляем к нашим сотрудникам.
«В будущем хочу снимать квартиру». Почему школьники идут в студотряды и на что хотят тратить заработанные деньги
За месяц студотрядовцы привели в порядок дорожное покрытие в 10 дворах. Командир отряда Дмитрий Родулевич уверен: в любой работе успех зависит от слаженности команды.
Дмитрий Родулевич, командир студенческого отряда «Искра»:
Лично мне первым делом – это заработок. Вторым делом – это получение каких-то новых навыков. И очень сильно хотелось попробовать себя в сфере руководства. То есть я узнал, что буду командиром, что у меня будет должность бригадира, и мне было очень интересно опробовать себя в руководстве.
Помимо материальной, есть в работе и моральная составляющая: видеть, как твой труд делает жизнь людей лучше – отличная мотивация.
Ирина Матвеева, жительница Новополоцка:
Работают очень хорошо, стараются. Замечательно, что молодежь у нас такая: хорошая, передовая. И будущее у нас прекрасное.
Можно ли заработать, просто собирая шишки? Рассказываем о необычной подработке для школьников и студентов
Алла Козлова, жительница Новополоцка:
Это очень хорошо. Вы посмотрите, какая красота! Это миленькие детки!
В этих дворах теперь точно никто не пожалуется на ленивую молодежь или неправильно воспитанное поколение. Тысячи молодых и совсем юных белорусов в очередной раз не словом, но делом доказывают: трудолюбие и усердие – наши национальные качества. Непреложная истина на века.