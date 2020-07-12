«Работают очень хорошо, стараются». Студенты приводят в порядок дороги в Новополоцке, и вот как на это реагируют жители

Новости Беларуси. Трудовой семестр – это тренд, объединивший тысячи юношей и девушек по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Коллаборации со студентами не нарадуются и новополоцкие коммунальщики.

Леонид Кулаженко, заместитель директора ЖРЭО Новополоцка:

Данная бригада оправдала. И даже не то, что оправдала, даже превзошла все ожидания, которые мы планировали. Потому что ввиду того, что до этого опыта не было, мы ожидали, что все-таки ребята будут как-то... халявить, что ли. Или еще как-то. Но, как показала практика, нет. Они довольно-таки активно принялись в работу и заинтересовано работают на объектах.

В целом мы довольны, потому что сегодня бригада, именно студенческий отряд, работает на уровне существующей бригады нашего предприятия. Те объемы, которые ребята берут, и самое главное – качество, в принципе, соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляем к нашим сотрудникам.

«В будущем хочу снимать квартиру». Почему школьники идут в студотряды и на что хотят тратить заработанные деньги