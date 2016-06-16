Следственный комитет Республики Беларусь объявил конкурс на лучшую песню о следователях.

Сергей Кабакович, начальник пресс-службы Следственного комитета Республики Беларусь:

Конкурс мы объявили в июне. Свои работы можно представить до 1 августа. Фактически любой гражданин может поучаствовать в этом конкурсе, начиная от профессиональных коллективов, поэтов, авторов, музыкантов, заканчивая просто воодушевлёнными гражданами, которым не безразлична служба в следственных органах и других правоохранительных структурах. Для соответствующей песни, которую выберет определённый состав жюри, будет благодарность и определённые хорошие призы от Следственного комитета Республики Беларусь. Мы надеемся, что нам удастся все и у нас будет качественная, высокохудожественная песня, композиция о следственном комитете.

А как же известная песня «Наша служба и опасна, и трудна»…

Сергей Кабакович, начальник пресс-службы Следственного комитета Республики Беларусь:

Это всё же песня правоохранительной тематики. Но следователь – это не оперативный сотрудник. Следователь – это всё же сгусток, личность высоко интеллектуальная, потому что это человек, который находится в постоянной борьбе добра и зла, постоянном поединке, некой интеллектуальной игрой, которая возникает между преступником, человеком, совершившим правонарушение, и следователем. Следователь должен установить истину по делу и доказать этому человеку, который совершил правонарушение, что действительно он совершил правонарушение. Самое, наверное, важное, когда преступник признаётся: «Да, я проиграл, добро победило!»

Каким ещё качеством должен обладать хороший следователь?

Сергей Кабакович, начальник пресс-службы Следственного комитета Республики Беларусь:

Следователь – высокоинтеллектуальный человек, у которого, однозначно, должно быть обостренное чувство справедливости. Который должен пропускать горе тех людей, с которыми что-то произошло, когда он расследует уголовное дело, практически через себя. Нравственные качества. Безусловно, искренность и преданность своему делу, Закону.