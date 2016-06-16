Новости Беларуси. В Гродненской области запустят две реконструированные мини-гидроэлектростанции. Так, на одном из водоемов в Слониме восстановят уже существующее гидротехническое сооружение. Мощность будущей ГЭС – около 240 киловатт. Энергию инвестор планирует реализовывать в общую сеть.

А в Островецком районе уже проводит реконструкцию мини-гидроэлектростанции предприятие, занимающееся производством картона. Ее мощность составит около 260 киловатт. Компания планирует использовать энергию как для собственных нужд, так и для реализации.

На сегодняшний день в Гродненской области действуют 13 гидроэлектростанций. Самая большая из них мощностью 17 мегаватт расположена вблизи Гродно на реке Неман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.