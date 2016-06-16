Прямой эфир

В Гродненской области запустят две реконструированные мини-гидроэлектростанции

16 июня 2016 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гродненской области запустят две реконструированные мини-гидроэлектростанции. Так, на одном из водоемов в Слониме восстановят уже существующее гидротехническое сооружение. Мощность будущей ГЭС – около 240 киловатт. Энергию инвестор планирует реализовывать в общую сеть.

А в Островецком районе уже проводит реконструкцию мини-гидроэлектростанции предприятие, занимающееся производством картона. Ее мощность составит около 260 киловатт. Компания планирует использовать энергию как для собственных нужд, так и для реализации.

На сегодняшний день в Гродненской области действуют 13 гидроэлектростанций. Самая большая из них мощностью 17 мегаватт расположена вблизи Гродно на реке Неман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # ГЭС в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
До конца года все поликлиники Минска планируют перевести на систему «Электронный рецепт»
16 июня 2016 06:23

До конца года все поликлиники Минска планируют перевести на систему «Электронный рецепт»

Стоматолог Валерий Недень представит конкретные идеи по развитию стоматологии Беларуси на ВНС
15 июня 2016 17:56

Стоматолог Валерий Недень представит конкретные идеи по развитию стоматологии Беларуси на ВНС

Самая крупная детская поликлиника в Беларуси откроется через две недели в Каменной горке
15 июня 2016 17:56

Самая крупная детская поликлиника в Беларуси откроется через две недели в Каменной горке