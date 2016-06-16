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Белорусские врачи впервые в мире пересадили пациентам клетки паращитовидной железы от живого донора

16 июня 2016 06:31
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Новости Беларуси. Уникальную операцию провели белорусские врачи. Впервые в мире группа наших ученых пересадила пациентам клетки паращитовидной железы от живого донора. Эта сенсация потрясла мировое сообщество. Еще никому до этого не удавалось выполнить подобную операцию.

Ранее выращивание клеток паращитовидной железы от взрослого донора было слишком проблематичным. Недостаточность функции паращитовидных желез может привести очень серьезным последствием. Готовые эндокринные клетки донора замещают утерянные и дают возможность другим пациентам жить качественно и полноценно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика

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