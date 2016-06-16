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До конца года все поликлиники Минска планируют перевести на систему «Электронный рецепт»

16 июня 2016 06:23
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Новости Беларуси. До конца года все столичные поликлиники планируют перевести на систему «Электронный рецепт». Такая практика уже внедрена в 15 учреждениях здравоохранения Минска. Благодаря этой системе появится возможность учитывать объемы посещения пациентами поликлиник и больниц.

При этом полностью отказываться от бумажных носителей не собираются, но их количество значительно уменьшится. Так, за 2015 год в столичных поликлиниках было установлено почти 50 комплектов системы электронной очереди. В 2016 голу планируют приобрести почти столько же, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика

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