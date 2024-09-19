Лукашенко – Пушилину: мы готовы сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР

На протяжении долгих лет наша страна взаимодействовала с Донецком в составе Украины и теперь мы не отказываемся от наших связей, тем более в эти непростые времена, подчеркнул глава государства. Наработки и база есть, надо только отказаться от посредников и работать напрямую. Отвечая на упреки и критику извне о том, что Беларусь, дескать, сотрудничеством с ДНР обижает Украину, Александр Лукашенко заявил, что и с этой страной мы готовы взаимодействовать на тех же принципах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тут у нас разные намеки и прочее, даже с Запада, что вы вот будете сотрудничать, обидите Украину. Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Республикой. Мы деток ваших всегда принимаем сюда на лечение, на отдых. Они очень довольны. Правда, меня тут чуть в суд какой-то не затащили. Оказывается, мы «воруем» ваших детей. Ну так я предложил и Украине, и американцам: пожалуйста, приезжайте, найдите хоть одного уворованного ребенка. Это не наши принципы.

Поэтому я еще раз подтверждаю, что мы будем сотрудничать с вами, абсолютно не нарушая никакие международные нормы и нормы наших взаимоотношений. Мы работаем во имя людей. Есть проблема в строительстве у вас – мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить – мы готовы с вами сотрудничать. Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной. Поэтому не надо тут на нас накатывать, наваливать. Мы люди миролюбивые. И в основе нашей дружбы и сотрудничества только мир.

Беларусь многое может предложить региону: строительная сфера, медицина, образование, техника, продукты питания – мы готовы предоставить все необходимое для восстановления и развития региона.