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В Беларуси построят завод по производству сжиженного газа

19 сентября 2024 14:21
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Первый завод по производству сжиженного газа появится в Беларуси уже к началу следующего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси построят завод по производству сжиженного газа-2

Его построят в «Великом камне» по аналогии с таким же производством в Волгоградской области. Этот вопрос стал одним из основных на совместном заседании комиссий Парламентского собрания Союзного государства. Говорили о перспективах развития рынка газомоторного топлива. Спрос на него в мире увеличивается с каждым годом. Не остается в стороне и Беларусь. В нашей стране хорошо развиты технологии производства газомоторной техники, некоторые образцы не имеют аналогов в мире. Российские коллеги заинтересованы в поставках таких машин. Эти вопросы также обсуждались на заседании.

В Беларуси построят завод по производству сжиженного газа-4

Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Россия предлагает газ, и мы предлагаем продукцию. Тем более наш производитель предлагает даже сопровождение, инфраструктуру для заправки тех же газомоторных машин и так далее. Тот заказ, который проговаривался в перспективе, достаточно большой по изготовлению. И потребитель есть в Российской Федерации, которые ждут этих машин с газомоторным топливом.

Участники встречи ознакомились и с выставкой белорусской техники, которая работает на газу. Эти образцы также будут представлены на Петербургском международном газовом форуме в октябре.

# Беларусь-Россия

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