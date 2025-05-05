«Славянский базар в Витебске» объявляет набор волонтёров

Стать частью главного музыкального события лета. Такая возможность есть у каждого. Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» объявляет набор волонтеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требование к кандидатам – возраст от 18 лет. Подать заявку можно на сайте фестиваля. С учетом навыков, желающих распределят по различным позициям. Волонтеры будут задействованы на всех площадках праздника, в том числе на новой – в Центральном спортивном комплексе города. Ежегодно дирекция «Славянского базара» получает около 500 заявок от добровольцев.

Дарья Богданович, руководитель службы волонтеров международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Мы так же, как и шесть последних лет, набираем в разные службы – это аккредитация, встреча гостей, продажа сувениров, помощники постановщиков. Ежегодно количество заявок растет, это радует нашу дирекцию. Обычно набираем около 100, в этом году планируем столько же.

«Славянский базар» пройдет с 10 по 13 июля. Программа фестиваля уже известна. Витебск готовится встречать гостей. Напомним, граждане 71 государства смогут приехать в Беларусь без виз в период с 4 по 20 июля. Для пересечения границы достаточно билета на концерты.