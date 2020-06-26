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«Славянский базар» скоро нужно будет перевести сюда». Детские фестивали предлагают проводить в амфитеатре лагеря «Родничок»

26 июня 2020 09:03
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О том, что свежий воздух и спорт помогает укрепить здоровье молодого организма, подтверждают и в лучшем по итогам прошлого года лагере «Родничке». Тренажёры для разных групп мышц и стадион с профессиональным покрытием полюбились как мальчишкам, так и девчонкам.

«Славянский базар» скоро нужно будет перевести сюда». Детские фестивали предлагают проводить в амфитеатре лагеря «Родничок»-1

Занятие по душе здесь находят для детей разных темпераментов. Лагерь нравится не только юным белорусам, но и детям из Сирии и Японии.

«Славянский базар» скоро нужно будет перевести сюда». Детские фестивали предлагают проводить в амфитеатре лагеря «Родничок»-4

Екатерина Кавзович, старший воспитатель лагеря «Родничок»:
Одно из самых ярких, которое проходит у нас в лагере, Олимпийские игры, когда отряды соревнуются между собой. Каждый ребёнок может стать олимпийским чемпионом «Родничка».

«Славянский базар» скоро нужно будет перевести сюда». Детские фестивали предлагают проводить в амфитеатре лагеря «Родничок»-7

Самые яркие праздники сегодня здесь проходят на свежем воздухе вне зависимости от погоды. В новеньком амфитеатре мест хватает всем. Он рассчитан больше чем на 300 зрительских персон.

«Славянский базар» скоро нужно будет перевести сюда». Детские фестивали предлагают проводить в амфитеатре лагеря «Родничок»-10

Площадка просторная – так что удастся и соблюсти дистанцию. Со слов дарителей, это вложение в развитие ещё юных, но уже подающих большие надежды талантов – самое лучшее из всех возможных.

Сцена в семь раз больше прежней, в полтора – танцпол. Такой площадкой под открытым небом может похвастать не каждый лагерь. Репетировать творческие номера юным отдыхающим и вожатым теперь не придётся в душных помещениях. Даже министр связи Шульган впечатлён современным амфитеатром и с ностальгией вспоминает беззаботное детство.

«Славянский базар» скоро нужно будет перевести сюда». Детские фестивали предлагают проводить в амфитеатре лагеря «Родничок»-13

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
О таком мечтать в моём детстве, действительно, было невозможно. Такого просто никто не видел, то, что сейчас доступно нашим детям. И они, я думаю, даже не придают значения, насколько это всё хорошо и современно. Но я думаю, те детки, которые сейчас отдыхают, они оценят это по достоинству в своих инстаграмах, телеграмах, контактах и прочее. И мы, надеюсь, вот эти фотографии из прекрасного места увидим в соцсетях не раз.

«Славянский базар» скоро нужно будет перевести сюда». Детские фестивали предлагают проводить в амфитеатре лагеря «Родничок»-16

А они и рады стараться. Ведь яркими эмоциями на этих каникулах самые юные жители большого города точно обеспечены!

«Славянский базар» скоро нужно будет перевести сюда». Детские фестивали предлагают проводить в амфитеатре лагеря «Родничок»-19

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Я еще заметил, что, наверное, «Славянский базар» скоро нужно будет перевести сюда. И руководство Белтелекома говорит, давайте его назовем «Родничковый базар». Более 300 мест и крытая сцена, все условия безопасности соблюдены. Есть ряд оздоровительных лагерей, которые хотят что-то стоящее сделать, чтобы детям, действительно, запомнилось. И при посещении лагеря «Родничок» заместителем премьер-министра Игорем Викторовичем Петришенко – действительно, им было предложено, чтобы вот такие открытия были с пользой. К примеру, детские фестивали. Может быть даже, не только Минска, а и республиканские фестивали. Действительно, есть, что показать и как применить на практике.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Валерий Нафранович # Екатерина Забенько

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