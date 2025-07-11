«Славянский базар» с детства был моей мечтой» – Иван Дятлов поделился впечатлениями от фестиваля

Иван Дятлов, певец: Самое главное, я тоже так считаю – бронзу. Но для меня это была большая победа на самом деле. Потому что вообще «Славянский базар» с детства был моей мечтой. Я собирался поехать на детский конкурс. Но, к сожалению, у меня случилась уже мутация голоса. Потом долго мечтал, уже в студенчестве, когда поступил в МИФИ – ядерный вуз, попасть на «Славянский базар», который любил, и на который смотрел с детства. Вот это получилось в 2019 году. Я помню эти эмоции первые до встречи с Витебском, фестивалем, каким-то волшебным городом. Для меня, конечно, было очень почетно представлять мою страну – Россию здесь на весь мир. Моя бронза для меня была победой. Причем до этого у России не было призовых мест в течении 10, по-моему, лет на международном конкурсе. Я очень радовался этой победе.

Александр Меженный:

Кстати, мне очень приятно, что, получается, ты парень, который живет в России, мечтает попасть на «Славянский базар» в Витебске. То есть информация об этом конкурсе, информация о том, что фестиваль весьма такой объемный и обширный в России присутствует?

Иван Дятлов:

Конечно, россияне все знают «Славянский базар», потому что это давнишний бренд. При этом «Славянский базар» – наверное, я даже не знаю, боюсь сказать, не один из немногих, а наверное, единственный фестиваль, который объединяет. Вот есть молодежный фестиваль, есть фестивали, уже где контингент – люди в возрасте. «Славянский базар» – это просто объединение всех и вся. Вот я имею ввиду по возрасту и стилям. Здесь есть и молодежь, здесь есть и такие маститые артисты. Все они на одной сцене, на одних площадках. Поэтому «Славянский базар» уже с давних времен – это бренд, который известен по всей стране, по всей России. Я уверен, по всему зарубежью. Поэтому очень почетно любому исполнителю, на каком бы уровне ни находился, вообще, стоять на любой из сцен «Славянского базара». Поэтому каждый артист, я думаю, каждый год ждет с нетерпением, на какую площадку, сцену его позовут, пригласят. Когда я возвращаюсь в Витебск – это, конечно, каждый раз праздник.